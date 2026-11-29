Раул Фернандес спечели последното състезание за сезона в MotoGP на пистата „Рикардо Тормо“ във Валенсия. Пилотът на Априлия поведе още в края на втория тур и не изпусна първото място до финала, завършвайки пред Марк Маркес и Педро Акоста.

Триумфът на Фернандес остана в сянката на последното състезание в кариерата на Маркес. Осемкратният световен шампион в MotoGP финишира втори, след като в заключителната част опита да притисне лидера, но не успя да стигне до победата. Акоста допълни изцяло испанския подиум.

Фернандес: Не беше лесно да го задържа

Фернандес призна, че успехът има специално значение именно заради съперника зад него. „Невероятно е! И в най-смелите ми мечти не съм си представял, че ще спечеля последното състезание на Марк“, каза той.

Победителят допълни, че е трябвало постоянно да се защитава от натиска на Маркес. Според Фернандес да задържи зад себе си „най-добрия пилот в историята“ в продължение на 25-26 обиколки е било изключително трудно.

„Спечелих последната победа с гуми Мишлен, последната победа с 1000-кубиков мотор“, заяви още Фернандес. Той определи резултата като перфектен завършек на сезона и благодари на отбора си и на Априлия.

Последният старт на Маркес

Маркес обяви оттеглянето си от MotoGP по време на тренировките във Валенсия. Той приключва кариерата си като осемкратен световен шампион в кралския клас и десеткратен световен шампион във всички категории. В последния си старт испанецът кара специално оцветен в златно мотоциклет на Дукати.

Финалът във Валенсия беляза и края на ерата на 1000-кубиковите двигатели в MotoGP. От сезон 2027 шампионатът ще се състезава по нови технически правила, а доставчикът на гуми също ще бъде сменен. Така победата на Фернандес остава последната в състезание от този формат.

Източници: sportal.bg, channelnewsasia.com