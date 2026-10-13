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Рафаел Надал: Алкарас вече е легенда, а не бъдеща звезда
  Тема: Известни личности

Рафаел Надал: Алкарас вече е легенда, а не бъдеща звезда

13 Октомври, 2026 18:14 472 0

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Испанската икона отличи постиженията на сънародника си, който вече има седем титли от Големия шлем и кариерен Голям шлем

Рафаел Надал: Алкарас вече е легенда, а не бъдеща звезда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рафаел Надал определи Карлос Алкарас като вече утвърдена легенда на световния тенис. 22-кратният шампион от Големия шлем направи коментара си по време на благотворителна голф проява в Майорка, свързана с каузите на неговата фондация.

„Той не е перспективен играч. Има седем титли от Големия шлем, така че определено не е просто обещание за бъдещето. Той вече е легенда“, заяви Надал.

Испанецът добави, че определението „перспективен“ вече не отговаря на постигнатото от Алкарас. По думите му сред историческите велики тенисисти са малко тези, които са спечелили седем титли от най-престижните турнири.

Седем титли и кариерен Голям шлем

Алкарас достигна до седмия си трофей от Големия шлем през февруари 2026 г., когато победи Новак Джокович на финала на Australian Open. Успехът в Мелбърн му донесе и кариерен Голям шлем – спечелени поне веднъж четири големи турнира.

Испанецът има по две титли от Roland Garros, Wimbledon и US Open, както и една от Australian Open. Той стана най-младият мъж в историята на спорта, завършил кариерен Голям шлем, на 22 години и 272 дни.

Пътят му до седемте трофея започна с US Open през 2022 г. След това Алкарас спечели Wimbledon през 2023 и 2024 г., Roland Garros през 2024 и 2025 г., US Open през 2025 г. и Australian Open през 2026 г.

Символично партньорство за испанския тенис

Връзката между Надал и Алкарас получи най-ярък израз на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Двамата представяха Испания на двойки и достигнаха до четвъртфиналите, където загубиха от американците Остин Крайчек и Раджив Рам с 2:6, 4:6.

За Алкарас Надал е сред най-големите вдъхновения в тениса. Самият Надал, който прекрати професионалната си кариера в края на 2024 г., продължава да следи развитието на сънародника си и публично защитава мястото му сред големите имена на спорта.

След спечелването на Australian Open Алкарас не добави нова титла от Големия шлем през 2026 г., но остана със седем мейджър трофея и с пълен комплект от четирите най-значими турнира.


Испания
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