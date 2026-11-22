Карлос Алкарас спечели за първи път финалния турнир на ATP. Испанецът победи Александър Зверев с 6:2, 7:6 (9:7) във финала на ATP Finals в Торино.

Алкарас започна мача убедително и взе първия сет с 6:2. Германецът, който беше водач в схемата, не успя да се възползва от възможностите си при подаване, докато испанецът реализира ключовите си шансове при посрещане.

Втората част беше значително по-равностойна и не предложи пробив. В тайбрека Зверев стигна до сетбол, но Алкарас запази самообладание и затвори мача при 9:7. Така той спечели финала без решаващ трети сет.

„Глава, сърце и кураж. За това ставаше дума днес“, каза Алкарас след победата.

Преди финала испанецът беше поставен под номер 2, а Зверев под номер 1. Германецът преследваше третия си трофей от надпреварата след успехите през 2018 и 2021 г. За Алкарас това беше втори пореден финал в Торино. През 2025 г. той загуби мача за титлата от Яник Синер.

Пътят до финала

Алкарас стигна до решаващия мач след обрат срещу Бен Шелтън на полуфинала – 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). Зверев се наложи над Даниил Медведев със 7:6 (7:0), 6:4.

Финалът беше 14-и двубой между Алкарас и Зверев. След успеха испанецът вече има осем победи срещу шест за германеца в преките им срещи. Алкарас завършва турнира като шампион, а Зверев остава с две титли от ATP Finals.

Източници: aftonbladet.se, tennis.com