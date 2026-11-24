Карлос Алкарас победи Александър Зверев с 6:2, 7:6(7) във финала на финалния турнир на АТП в Торино. Въпреки че в заявката за темата е посочен Торонто, решаващият мач се игра в италианския град. Испанецът спаси три сетбола във втория тайбрек, преди да затвори двубоя след около два часа и две минути.

Титлата е първа за Алкарас във финалния турнир на АТП и 30-а в професионалната му кариера. Той стана и четвъртият тенисист след Андре Агаси, Роджър Федерер и Новак Джокович, спечелил всички турнири от Големия шлем и заключителното състезание за сезона.

Алкарас: Титлата означава много

След мача Алкарас определи успеха като специален заради трудностите, през които е преминал през сезона. „Този трофей означава целия свят за мен“, заяви испанецът, цитиран от TNT Sports.

Алкарас разказа и за необичайния начин, по който е намалявал напрежението по време на финала. Той е пял и танцувал на музиката в залата, защото това му е помогнало да се отпусне и да остане концентриран между разиграванията.

„Когато се отпусна и оставя нещата да се случват, всичко идва много по-лесно“, обясни 23-годишният тенисист. Той запази перфектния си баланс във финалите срещу Зверев - три победи от три мача.

Зверев разкри за болки в глезена

Германецът отдаде част от проблемите си на болка в десния глезен - същия, който е претърпял тежка травма през 2022 г. Според Александър Зверев това е ограничило движението му при изпълнението на сервис.

„Алкарас е един от най-добрите ретуръри в света. Освен това имах доста болка в глезена, а това влияе много на сервиса ми“, каза Зверев, цитиран от испанския вестник AS.

Зверев записа четири аса срещу седем за Алкарас и спечели 54% от точките при първи сервис и 42% при втори. Германецът подчерта, че въпреки физическия проблем се гордее с борбата си във втория сет.

„За да победиш Карлос, трябва да си не на 100, а на 110 процента и да играеш перфектно. Не успях. Загубих от велик тенисист“, заяви Зверев.

Следващата спирка е Купа „Дейвис“

В речта си след финала Зверев поздрави съперника си с думите: „Ти си абсолютна легенда на нашия спорт, а си само на 23 години.“ Германецът завърши сезона като лидер в световната ранглиста, но без победа срещу Алкарас или Яник Синер през 2026 г.

Алкарас вече се присъедини към испанския отбор за финалите на Купа „Дейвис“ в Болоня. Испания ще играе срещу Австрия на 26 ноември, а Германия на Зверев ще срещне Великобритания. При нови победи двата отбора могат отново да се изправят един срещу друг на полуфинал.

Източници: tntsports.co.uk, as.com, sportsnet.ca