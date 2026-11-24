Яник Синер претърпя успешна операция на дясното коляно във Финландия и ще пропусне Откритото първенство на Австралия. Световният №2 е бил опериран в Турку от екипа на проф. Ласе Лемпайнен.

Интервенцията е извършена след продължителен период, в който италианският тенисист е опитвал да реши проблема без хирургична намеса. Синер не е играл от юли, когато спечели „Уимбълдън“.

Операцията е извършена в Турку

Лекуващият лекар на 25-годишния тенисист Херберт Шьонхубер го е придружавал във Финландия и е потвърдил успешния изход от операцията. По време на интервенцията е извършено удължаване на илиотибиалната лента.

„Този метод е избран, защото е най-щадящ за свеждане до минимум на продължителни проблеми с коляното“, заявява Шьонхубер.

За операцията и състоянието на Синер съобщава италианската медия „Рай Зюдтирол“. Испанският спортен всекидневник „Ас“ също потвърждава, че хирургичната намеса е успешна.

Синер пропуска първия турнир от Големия шлем

Очаква се възстановяването да продължи минимум три месеца. Това изключва участието на Синер в Откритото първенство на Австралия, което е първият турнир от Големия шлем за годината.

Италианецът е стигнал до операцията, след като опитите за лечение без хирургична намеса не са довели до трайно решение на проблема. Според „Рай Нюз“ прогнозите за връщането към състезанията са в диапазона между три и четири месеца, но точна дата за завръщането все още не е обявена.

След операцията Синер ще трябва да премине през възстановяване, преди да се върне към тренировките и официалните мачове. На този етап потвърдено е единствено, че той няма да участва в Australian Open.

Източници: focus-news.net, rainews.it, as.com