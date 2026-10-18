Линдзи Вон отново остави феновете без дъх - този път по бикини

Легендата в женските ски Линдзи Вон отново остави феновете без дъх. Олимпийската шампионка показа, че формата е топ и извън пистата, и се възползва на макс от последните летни дни. На снимките Вон позира в черни мини бикини върху скалите над тюркоазен залив, които очертават сексапилната ѝ фигура.
Това е последното ѝ морско бягство преди да се върне там, където ѝ е най-комфортно - на снега. От тук нататък до пролетта я чака само сняг и високи скорости. Компания ѝ правел само верният ѝ четириног приятел. Без половинка на кадрите, но пък с много усмивки.
"С Чанс хванахме последните летни дни. Може би просто през всичките тези години съм била на грешното място. Сега съм уморена и щастлива", сподели тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо чудно
10:01 18.10.2026
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6 Счетоводител
Коментиран от #10
10:24 18.10.2026
7 Баба Кифла
10:27 18.10.2026
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10 А50
До коментар #6 от "Счетоводител":По-добре за нея е да не се състезава повече
10:37 18.10.2026
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12 Ковачев!
10:48 18.10.2026
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25 Кучето
17:02 18.10.2026