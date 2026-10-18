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Линдзи Вон отново остави феновете без дъх - този път по бикини

Линдзи Вон отново остави феновете без дъх - този път по бикини

18 Октомври, 2026 10:00 4 280 25

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  • бански

Олимпийската шампионка пусна снимки с кучето от последната си ваканция

Линдзи Вон отново остави феновете без дъх - този път по бикини - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата в женските ски Линдзи Вон отново остави феновете без дъх. Олимпийската шампионка показа, че формата е топ и извън пистата, и се възползва на макс от последните летни дни. На снимките Вон позира в черни мини бикини върху скалите над тюркоазен залив, които очертават сексапилната ѝ фигура.

Това е последното ѝ морско бягство преди да се върне там, където ѝ е най-комфортно - на снега. От тук нататък до пролетта я чака само сняг и високи скорости. Компания ѝ правел само верният ѝ четириног приятел. Без половинка на кадрите, но пък с много усмивки.

"С Чанс хванахме последните летни дни. Може би просто през всичките тези години съм била на грешното място. Сега съм уморена и щастлива", сподели тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо чудно

    17 6 Отговор
    След толкова ремонти.

    10:01 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Счетоводител

    20 1 Отговор
    Абсолютно обикновена жена в тяло, лице и излъчване. По нашето море има по хубави жени с много по изваяни тела и много по красиви (не говоря за тунинг кифлите, а за естествено красиви жени). А, че е голям спортист е неоспорим факт, много силна и упорита жена. Да е здрава да ни радва пак наесен с каране.

    Коментиран от #10

    10:24 18.10.2026

  • 7 Баба Кифла

    12 2 Отговор
    Баба дава всичко за любовта.

    10:27 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А50

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Счетоводител":

    По-добре за нея е да не се състезава повече

    10:37 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ковачев!

    10 2 Отговор
    Подкукуросваш ни да бичиме милфки, А...?!

    10:48 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Кучето

    0 1 Отговор
    Мъжко ли е или женско? Сомо хитова 😉

    17:02 18.10.2026

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