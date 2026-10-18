Линдзи Вон отново остави феновете без дъх - този път по бикини

Легендата в женските ски Линдзи Вон отново остави феновете без дъх. Олимпийската шампионка показа, че формата е топ и извън пистата, и се възползва на макс от последните летни дни. На снимките Вон позира в черни мини бикини върху скалите над тюркоазен залив, които очертават сексапилната ѝ фигура.

Това е последното ѝ морско бягство преди да се върне там, където ѝ е най-комфортно - на снега. От тук нататък до пролетта я чака само сняг и високи скорости. Компания ѝ правел само верният ѝ четириног приятел. Без половинка на кадрите, но пък с много усмивки.

"С Чанс хванахме последните летни дни. Може би просто през всичките тези години съм била на грешното място. Сега съм уморена и щастлива", сподели тя.