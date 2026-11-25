05.00 НБА, Денвър – Далас Диема спорт 3
09.45 Мелбърн Виктори – Виетел Нова спорт
12.00 Кашима – Джеонбук Диема спорт 3
12.00 Гамба Осака – Порт Нова спорт
15.45 Насаф – Ал Халдия Диема спорт 3
17.00 Тенис, Купа Дейвис, Италия – Южна Корея Диема спорт 2
18.00 Ал Фейсали – Ал Раян Нова спорт
18.00 Баскетбол, Дубай – Партизан МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Лодз – Галатасарай МАХ Спорт 2
19.45 Сабах – Барселона Би Ти Ви Екшън
19.45 Славия – Виляреал Ринг
20.15 Ал Таавон – Ал Нахда Нова спорт
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Апоел (ТА) МАХ One
21.45 Баскетбол, Реал – Жалгирис МАХ Спорт 2
22.00 Спортинг – Манчестър Юнайтед Би Ти Ви Екшън
22.00 ПСЖ – Рома Ринг
22.00 Стоук – Милуол Диема спорт 3
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