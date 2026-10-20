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Спортна журналистка подлуди своите 4.8 млн. последователи

Спортна журналистка подлуди своите 4.8 млн. последователи

20 Октомври, 2026 15:00 1 251 9

  • мария луиза джкобели-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

Под публикацията й пък не спират да се трупат лайкове

Спортна журналистка подлуди своите 4.8 млн. последователи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортната журналистка Мария Луиза Джкобели подлуди своите 4.8 млн. последователи в Инстаграм в поредна провокативна снимка.

Мария, която преди време беше спрягана за гадже на футболната суперзвезда Килиан Мбапе, предизвика фурор в бели дрехи, които разкрива апетитните ѝ форми. Под публикацията ѝ пък не спират да се трупат лайкове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    7 0 Отговор
    Човек трябва да има доста дълбоки джобове за такава мацка 🤑

    Коментиран от #4, #8

    15:04 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сидни Суини ръкоделие 👋

    6 0 Отговор
    Павка, тая лелка само теб те подлудява.

    15:10 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нищо специално

    6 0 Отговор
    Прилича на всяка втора. С тия операции, жените изгубиха своята индивидуалност.

    15:24 20.10.2026

  • 6 Акъ Хасан

    5 0 Отговор
    Само на тати магарето ша я оправи...

    15:24 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дуньо простия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    За джоби не знам, ама за рЪки.... бая големи си трябват.

    15:47 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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