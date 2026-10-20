Спортна журналистка подлуди своите 4.8 млн. последователи

Спортната журналистка Мария Луиза Джкобели подлуди своите 4.8 млн. последователи в Инстаграм в поредна провокативна снимка.
Мария, която преди време беше спрягана за гадже на футболната суперзвезда Килиан Мбапе, предизвика фурор в бели дрехи, които разкрива апетитните ѝ форми. Под публикацията ѝ пък не спират да се трупат лайкове.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #4, #8
15:04 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сидни Суини ръкоделие 👋
15:10 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 нищо специално
15:24 20.10.2026
6 Акъ Хасан
15:24 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дуньо простия
До коментар #1 от "Стенли":За джоби не знам, ама за рЪки.... бая големи си трябват.
15:47 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.