Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да почистят снега по тротоарите пред домовете си и заяви, че „оплаквания от дивана“ няма да бъдат приемани без личен ангажимент. В публикация в Instagram той написа: „Коментари и оплаквания за снегопочистването приемам само ако са придружени със снимка на почистения от вас тротоар пред дома ви. От дивана не важат“.

Терзиев подчерта, че отговорността е обща и не зависи от професията или обществената позиция. „Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички“, посочи столичният кмет.

За непочистени спирки гражданите трябва да подават сигнали чрез платформата Call Sofia. Те се насочват към Столичния инспекторат, който контролира изпълнението на задълженията на почистващите фирми.

Близо 100 000 евро санкции за фирмите

По думите на Терзиев само за последното денонощие са наложени близо 100 000 евро санкции за установени нарушения и неизпълнение на договорните задължения. Директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов съобщи за 97 000 евро санкции до ранните часове на 29 ноември.

В София са работили 162 снегорина, разположени на 62 места. Приоритетно се обработват основните булеварди и маршрутите на градския транспорт, а сред районите с отчетени проблеми са „Слатина“, „Подуяне“ и части от „Люлин“. В отделни зони снежната покривка е надхвърлила 40 сантиметра, а в центъра е достигнала около 20 сантиметра.

Новите договори предвиждат санкция от 1500 евро за непочистена спирка. За целия зимен сезон Столичната община разполага с 339 специализирани машини, като техниката се използва поетапно според състоянието на пътната мрежа и приоритетите за градския транспорт.

Кметът благодари на служителите, които работят на терен, както и на гражданите, включили се в почистването. В края на посланието си той добави, че лично е почистил пред дома си преди сутрешното кафе.

Източници: bgnes.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg