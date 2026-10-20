Радостин Присадов влезе в историята: Републикански шампион в MX65 само на 9 години

Само на 9 години Радостин Присадов (№22) вписа името си в историята на българския мотокрос, след като предсрочно спечели Републиканския шампионат в клас MX65 за 2026 година.

Според информация на Българската федерация по мотоциклетизъм преди него едва трима състезатели са ставали републикански шампиони в този клас на 9-годишна възраст – Майкъл Иванов, Петър Петров и Енис Байрамов. Така Радостин се превръща в едва четвъртия пилот с подобно постижение.

Историческият успех дойде след впечатляващо представяне на мотополигон „Горна Росица“ край Севлиево на 17 и 18 октомври. Надпреварата бе едновременно кръг от Републиканския шампионат на България и от BMU Източноевропейския шампионат по мотокрос.

Въпреки тежките метеорологични условия и калното трасе, състезателят на M6 Yamaha Racing Team показа завидно спокойствие, отлична техника и безгрешно каране.

Два манша, две победи и два Holeshot-а

Радостин поведе още от старта и в двете състезания, без да остави шанс на своите конкуренти. Особено впечатляващ бе първият манш, в който успя да затвори с обиколка състезателите, завършили от второ до четвърто място.

Постижението е още по-внушително, ако се вземе предвид възрастта му. В клас MX65 се състезават деца до 12 години, а Ради е едва на 9 и се изправя срещу значително по-големи съперници.

След триумфа в Севлиево преднината му в генералното класиране на Републиканския шампионат вече е математически недостижима. Дори да не участва в последния кръг в Айтос, Радостин ще завърши сезона като шампион на България за 2026 година.

Това е третата републиканска титла в кариерата му след двете поредни шампионски отличия в клас MX50 през 2023 и 2024 година. През същия период младият талант завоюва и две титли от BMU Източноевропейския шампионат.

Успехът в Севлиево увеличи сериозно аванса му и в генералното класиране на BMU Източноевропейския шампионат в MX65. Там обаче битката за титлата все още не е приключила. Финалният кръг предстои в Трикала, Гърция, където българският пилот ще се бори за своята трета BMU титла, този път в по-високия клас.

Зад успехите на Радостин стоят постоянни тренировки и целенасочена подготовка под ръководството на Мартин Тодоров, както и подкрепата на M6 Yamaha Racing Team и Yamaha България.

Едва на 9 години Радостин Присадов вече има в актива си три републикански титли, две титли от BMU Източноевропейския шампионат и амбицията да продължи развитието си на най-високо международно ниво.

Следващото предизвикателство е ясно – финалът в Трикала и битката за още една международна титла.