Хонда обяви състава за 2027 г.: Диого Морейра става заводски пилот до Фабио Куартараро

Японският гигант Хонда официално финализира разпределението на състезателите си в кралския клас за сезон 2027. Бъдещето на заводския тим Honda HRC бе поверено на бразилския феномен Диого Морейра, който ще бъде титулярен пилот и партньор на бившия световен шампион Фабио Куартараро.

Решението на ръководството отваря вратата за колумбиския талант Давид Алонсо, който от своя страна ще акостира в сателитния състав на LCR Honda.

Шампионът в Moto2 от 2025 г. прави впечатляваща дебютна кампания в MotoGP с екипа на LCR Honda. Към момента той заема 15-а позиция в генералното класиране със 74 точки — точно колкото има и бъдещият му съотборник Куартараро (състезаващ се през този сезон за Ямаха). Впечатляващото второ място на Морейра в спринта за Гран при на Япония окончателно е наклонило везните в негова полза при избора на HRC.

„Страхотно е, че се присъединявам към заводски отбор. Това е мечта на всеки млад пилот. Благодаря на всички в HRC, че повярваха в мен и ми дадоха възможност да бъда част от този проект“, сподели развълнуваният Морейра.

Промяната в основния тим подпечата и промоцията на Давид Алонсо. Световният шампион в Moto3 за 2024 г. ще дебютира в MotoGP през 2027 г. с цветовете на LCR Honda, където негов ментор и съотборник ще бъде опитният френски състезател Жоан Зарко.

Така Хонда изцяло затвори редиците си за следващата състезателна кампания, разчитайки на комбинация от шампионски опит и изключително младежко темпо.