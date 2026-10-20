Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Хонда обяви състава за 2027 г.: Диого Морейра става заводски пилот до Фабио Куартараро

Хонда обяви състава за 2027 г.: Диого Морейра става заводски пилот до Фабио Куартараро

20 Октомври, 2026 19:29 305 0

  • диого морейра-
  • хонда-
  • motogp-
  • фабио куартараро-
  • давид алонсо-
  • lcr honda-
  • моторспорт новини

Той ще бъде партньор на бившия световен шампион Фабио Куартараро

Хонда обяви състава за 2027 г.: Диого Морейра става заводски пилот до Фабио Куартараро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Японският гигант Хонда официално финализира разпределението на състезателите си в кралския клас за сезон 2027. Бъдещето на заводския тим Honda HRC бе поверено на бразилския феномен Диого Морейра, който ще бъде титулярен пилот и партньор на бившия световен шампион Фабио Куартараро.

Решението на ръководството отваря вратата за колумбиския талант Давид Алонсо, който от своя страна ще акостира в сателитния състав на LCR Honda.

Шампионът в Moto2 от 2025 г. прави впечатляваща дебютна кампания в MotoGP с екипа на LCR Honda. Към момента той заема 15-а позиция в генералното класиране със 74 точки — точно колкото има и бъдещият му съотборник Куартараро (състезаващ се през този сезон за Ямаха). Впечатляващото второ място на Морейра в спринта за Гран при на Япония окончателно е наклонило везните в негова полза при избора на HRC.

„Страхотно е, че се присъединявам към заводски отбор. Това е мечта на всеки млад пилот. Благодаря на всички в HRC, че повярваха в мен и ми дадоха възможност да бъда част от този проект“, сподели развълнуваният Морейра.

Промяната в основния тим подпечата и промоцията на Давид Алонсо. Световният шампион в Moto3 за 2024 г. ще дебютира в MotoGP през 2027 г. с цветовете на LCR Honda, където негов ментор и съотборник ще бъде опитният френски състезател Жоан Зарко.

Така Хонда изцяло затвори редиците си за следващата състезателна кампания, разчитайки на комбинация от шампионски опит и изключително младежко темпо.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове