Скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на федерацията Вангелис Лиолиос

Президентът на Гръцката баскетболна федерация Вангелис Лиолиос е бил арестуван в рамките на разследване за предполагаема схема за манипулиране на баскетболни срещи. Това съобщава гръцкото издание Sport24, позовавайки се на информация за действията на разследващите органи.

По случая са задържани общо четирима души от шестима заподозрени, за които са били издадени заповеди за арест. Сред разследваните има баскетболни съдии и лица, свързани с работата на федерацията.

Според публикуваната информация проверката обхваща предполагаеми нарушения, извършвани в продължение на пет години. Разследването е продължило три месеца под ръководството на атинския прокурор Апостолис Граменос.

По данни на телевизия Skai вниманието на разследващите е насочено към приблизително 50 мача от различни нива на баскетбола, сред които и една международна среща.

Първият сигнал е подаден през април 2026 г. от клуб от атинския район Маруси. Впоследствие разследването се разширява, като са разпитани осем свидетели. Двама от тях сами са предоставили информация за възможни нарушения, без срещу тях да бъдат повдигнати обвинения според наличните данни.

Един от най-сериозните елементи по случая е откриването на значителна сума пари в дома на разследван съдия. Според медийните публикации става въпрос за около 800 000 евро – средства, които според разследващите не съответстват на официалните му доходи.

Към момента тези обстоятелства са част от разследването и сами по себе си не представляват доказателство за вина на всички заподозрени.

Името на Вангелис Лиолиос беше във фокуса на вниманието и преди настоящия случай. През април ръководството на Панатинайкос поиска официално отстраняването му от поста президент на федерацията, като го обвини в манипулиране на назначенията на баскетболните съдии.

Лиолиос ръководи гръцкия баскетбол от септември 2021 г. През 2024 г. той беше преизбран за нов четиригодишен мандат.

Разследването поставя федерацията под сериозен обществен натиск, но окончателните заключения ще зависят от събраните доказателства и решенията на компетентните органи.