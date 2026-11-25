Панатинайкос спечели с 86:83 срещу Валенсия като гост в мач от 14-ия кръг на Евролигата. Двубоят в зала „Роиг Арена“ остана равностоен до последните секунди, но гръцкият тим запази преднината си и нанесе четвърто поражение на домакините през сезона.

Първата четвърт завърши при 19:19. Панатинайкос взе предимство във втората част, която спечели с 20:15, и се оттегли на почивката при 39:34. След паузата двата отбора си размениха по 25 точки, а гостите влязоха в заключителните 10 минути с аванс от пет точки.

Валенсия спечели последната четвърт с 24:22 и опита да стигне до обрат, но не успя да заличи изоставането си. Панатинайкос удържа натиска и приключи срещата с три точки преднина.

Джериън Грант беше най-резултатен за победителите с 14 точки, а Кендрик Нън добави 13. За Валенсия Ти Джей Шортс завърши с 15 точки и 7 борби.

Успехът е десети за Панатинайкос от началото на сезона. Валенсия също има 10 победи и 4 поражения, като двата състава заемат второ и трето място в класирането след лидера Олимпиакос, в чийто състав е Александър Везенков.