Европа отличи български талант: Виктория Ангелова с престижна награда

Виктория Ангелова е новата „Изгряваща звезда на Европа“ при девойките в атлетиката. Българската състезателка получи отличието на гала вечер в Лозана, Швейцария, след сезон с европейска и световна титла в тройния скок.

По-рано през годината Ангелова спечели и приза „Изгряваща звезда на Балканите“ за 2026 година. Тя се подготвя под ръководството на Георги Помашки.

Титла в Риети и злато в Орегон

Ангелова триумфира на европейското първенство за девойки под 18 години в Риети с личен рекорд от 13.98 метра. Това е било едва петото ѝ състезание в дисциплината.

След европейския успех българката спечели и световната титла при девойките под 20 години в Орегон. Тя стигна до първото място с последния си опит.

Така в рамките на един сезон Ангелова събра титли от двата големи форума в различни възрастови категории, а постиженията ѝ я поставиха начело в надпреварата за европейското отличие „Изгряваща звезда на Европа“.

Изпревари шампионки от Чехия и Словения

Виктория Ангелова спечели гласуването пред Линда Боткова от Чехия и Жива Ремич от Словения. Боткова също завоюва европейско и световно злато през сезона, но в бягането на 400 метра с препятствия. Чехкинята подобри и 43-годишния европейски рекорд в дисциплината за девойки под 20 години.

Ремич стана европейска шампионка под 18 години и световна шампионка под 20 години на 800 метра.

България имаше финалист и в миналогодишното издание при юношите. Божидар Саръбоюков попадна сред тримата кандидати след европейската си титла в скока на дължина при мъжете в зала и медала от континенталния форум под 23 години.