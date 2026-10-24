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Европа отличи български талант: Виктория Ангелова с престижна награда
  Тема: Български спортни успехи

Европа отличи български талант: Виктория Ангелова с престижна награда

24 Октомври, 2026 22:32 394 0

  • виктория ангелова-
  • лека атлетика-
  • троен скок-
  • европейска атлетика-
  • георги помашки

Европейската и световна шампионка в тройния скок спечели отличието след силен сезон, включващ личен рекорд от 13.98 метра

Европа отличи български талант: Виктория Ангелова с престижна награда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виктория Ангелова е новата „Изгряваща звезда на Европа“ при девойките в атлетиката. Българската състезателка получи отличието на гала вечер в Лозана, Швейцария, след сезон с европейска и световна титла в тройния скок.

По-рано през годината Ангелова спечели и приза „Изгряваща звезда на Балканите“ за 2026 година. Тя се подготвя под ръководството на Георги Помашки.

Титла в Риети и злато в Орегон

Ангелова триумфира на европейското първенство за девойки под 18 години в Риети с личен рекорд от 13.98 метра. Това е било едва петото ѝ състезание в дисциплината.

След европейския успех българката спечели и световната титла при девойките под 20 години в Орегон. Тя стигна до първото място с последния си опит.

Така в рамките на един сезон Ангелова събра титли от двата големи форума в различни възрастови категории, а постиженията ѝ я поставиха начело в надпреварата за европейското отличие „Изгряваща звезда на Европа“.

Изпревари шампионки от Чехия и Словения

Виктория Ангелова спечели гласуването пред Линда Боткова от Чехия и Жива Ремич от Словения. Боткова също завоюва европейско и световно злато през сезона, но в бягането на 400 метра с препятствия. Чехкинята подобри и 43-годишния европейски рекорд в дисциплината за девойки под 20 години.

Ремич стана европейска шампионка под 18 години и световна шампионка под 20 години на 800 метра.

България имаше финалист и в миналогодишното издание при юношите. Божидар Саръбоюков попадна сред тримата кандидати след европейската си титла в скока на дължина при мъжете в зала и медала от континенталния форум под 23 години.


Швейцария
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