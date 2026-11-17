Интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура в България ще бъде използвана за по-приоритетно насочване на средствата към местата с развити центрове, активни спортисти и треньори. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова при представянето на инициативата, реализирана от Българската федерация по лека атлетика и Българския олимпийски комитет.

Картата дава възможност да се види къде има условия за тренировки и къде клубове и треньори работят активно. Информацията ще може да бъде допълвана от отделни клубове и общини.„Въпросът е с финансирането, което не е толкова голямо, да направим нещо работещо, за да могат да се осигурят условия на спортистите“, каза Цветкова.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов постави въпроса защо държавата е финансирала общини без действащи клубове по лека атлетика, докато големи центрове като София, Пловдив, Варна и Бургас не разполагат с достатъчно писти.

Цветкова заяви, че липсата на клуб в даден град не означава автоматично, че средствата са неправилно насочени. По думите ѝ обновяването на пистите често е част от по-голяма реновация на спортните съоръжения, към които те принадлежат.

„Ние няма как да обновим само пистата, а след няколко години през нея да минава тежка техника, за да се подменя тревата на стадиона. Това е проект, който върви заедно“, обясни заместник-министърът.

През 2025 и 2026 г. Министерството на младежта и спорта е одобрило проекти за обновяване на лекоатлетически писти на обща стойност 8,6 милиона евро. Договорите трябва да бъдат изпълнени до средата на 2028 г.

Цветкова посочи, че ведомството ще изпълни поетите ангажименти по тези договори. Тя допълни, че повече спортни обекти в страната създават възможности както за елитния спорт, така и за детско-юношеската подготовка.

Заместник-министърът определи публично-частното партньорство като работещ модел за развитие на спортната инфраструктура. Тя съобщи още, че предстои обновяване на високопланинската база в Белмекен, за което вече са осигурени средства.