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Кениец спечели маратона в Бургас
  Тема: Български спортни успехи

Кениец спечели маратона в Бургас

15 Ноември, 2026 21:11 486 3

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Питър Ваньоике завърши трасето за 2 часа и 18 минути и подобри най-доброто постижение в историята на състезанието

Кениец спечели маратона в Бургас - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кениецът Питър Ваньоике спечели най-тежката дистанция в третото издание на „Маратон Бургас“. Той завърши трасето от 42 километра за 2 часа и 18 минути, като подобри най-доброто постижение в тригодишната история на състезанието.

„Трасето беше много добро. Имаше много приятен бриз. Да спечеля това състезание беше невероятно за мен“, каза Ваньоике.

Победата в Бургас е втора за кениеца през годината. Преди успеха си край Черно море той е спечелил и маратона в Букурещ.

2500 участници от 25 държави

В тазгодишното издание на маратона се включиха 2500 души от 25 държави. Участниците можеха да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 километра, както и семейно бягане на 1 километър.

Сред бегачите, пристигнали специално за надпреварата, бяха и представители на Кения. Челангат Санг определи участието си в Бургас като втори маратон в кариерата си.

„Това е вторият ми маратон и избрах да е в Бургас. Минах трасето и видях, че минава до морето. Много е красиво“, каза Санг.

В маратона се включиха и семейства

Сред участниците имаше и майки с бебешки колички. Ана Буюклиева премина трасето с дъщеря си Виктория, която е на година и два месеца.

„За спорта винаги сме готови на всичко“, каза Буюклиева.

Вероника Борисова, главен експерт „Спорт“ в Община Бургас, заяви, че част от участниците са се включили със състезателна цел, а други са търсили подобрение на личните си рекорди.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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