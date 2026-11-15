Кениец спечели маратона в Бургас

Кениецът Питър Ваньоике спечели най-тежката дистанция в третото издание на „Маратон Бургас“. Той завърши трасето от 42 километра за 2 часа и 18 минути, като подобри най-доброто постижение в тригодишната история на състезанието.

„Трасето беше много добро. Имаше много приятен бриз. Да спечеля това състезание беше невероятно за мен“, каза Ваньоике.

Победата в Бургас е втора за кениеца през годината. Преди успеха си край Черно море той е спечелил и маратона в Букурещ.

2500 участници от 25 държави

В тазгодишното издание на маратона се включиха 2500 души от 25 държави. Участниците можеха да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 километра, както и семейно бягане на 1 километър.

Сред бегачите, пристигнали специално за надпреварата, бяха и представители на Кения. Челангат Санг определи участието си в Бургас като втори маратон в кариерата си.

В маратона се включиха и семейства

„Това е вторият ми маратон и избрах да е в Бургас. Минах трасето и видях, че минава до морето. Много е красиво“, каза Санг.

Сред участниците имаше и майки с бебешки колички. Ана Буюклиева премина трасето с дъщеря си Виктория, която е на година и два месеца.

„За спорта винаги сме готови на всичко“, каза Буюклиева.

Вероника Борисова, главен експерт „Спорт“ в Община Бургас, заяви, че част от участниците са се включили със състезателна цел, а други са търсили подобрение на личните си рекорди.

Източници: bntnews.bg