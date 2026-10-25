Меси влезе, но не спаси Интер Маями от поражение

Интер Маями загуби с 0:2 от Ню Йорк Ред Булс в Харисън, Ню Джърси, и прекрати серията си от три поредни победи. Лионел Меси започна двубоя като резерва, влезе в 56-ата минута, но не успя да помогне на тима да избегне поражението.

Резултатът беше открит още в седмата минута. Каземиро не успя да изчисти опасно центриране на Кейд Коуел и отклони топката в собствената си врата. Автоголът даде преднина на домакините и постави Интер Маями в ситуация да преследва резултата почти през целия мач.

Меси влезе след почивката

Интер Маями владееше топката в 62,5% от времето, но трудно стигаше до чисти положения. Ню Йорк Ред Булс отправи 18 удара, докато гостите имаха само два точни изстрела.

Меси остана на пейката в началото след натоварена седмица, в която пътува до Испания, за да получи наградата „Принцесата на Астурия“ за спорт в Овиедо. Той се появи в игра в 56-ата минута, когато Интер Маями вече изоставаше с 0:1.

Аржентинецът веднага промени темпото на атаките. Негово подаване разсече защитата на домакините и доведе до най-добрите възможности за Интер Маями. При една от тях резервата Талашко Сеговия стреля в гредата след пас на Меси.

Мачът сложи край и на серията на Меси от 13 поредни срещи за клуб и държава, в които той е записвал гол или асистенция. Преди двубоя нападателят беше лидер при голмайсторите в МЛС с 25 попадения.

„Това беше предварително договорено. Целта беше той да се възстанови и да запише минути, като, както винаги, се представи добре“, заяви Кристиън „Кили“ Гонсалес за решението Меси да не започне титуляр.

Форсберг реши мача в добавеното време

Интер Маями потърси изравняване в края, но не успя да превърне натиска си в гол. В първата минута на добавеното време Емил Форсберг получи прецизно подаване от Камерън Харпър и оформи крайното 2:0.

Поражението остави Интер Маями на второ място в Източната конференция, на 15 точки зад Нешвил, който по-рано спечели Supporters’ Shield. Ню Йорк Ред Булс се изкачи в позициите за плейофите, като до края на редовния сезон остават три мача.

Интер Маями ще има възможност да прекъсне негативната серия още в сряда, когато приема Синсинати.

Източници: goal.com