Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси влезе, но не спаси Интер Маями от поражение

Меси влезе, но не спаси Интер Маями от поражение

25 Октомври, 2026 08:25 352 0

  • лионел меси-
  • интер маями-
  • ню йорк ред булс-
  • каземиро-
  • млс

Интер Маями отстъпи с 0:2, а Лионел Меси влезе след почивката. Загубата прекрати серията на тима от три поредни победи

Меси влезе, но не спаси Интер Маями от поражение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интер Маями загуби с 0:2 от Ню Йорк Ред Булс в Харисън, Ню Джърси, и прекрати серията си от три поредни победи. Лионел Меси започна двубоя като резерва, влезе в 56-ата минута, но не успя да помогне на тима да избегне поражението.

Резултатът беше открит още в седмата минута. Каземиро не успя да изчисти опасно центриране на Кейд Коуел и отклони топката в собствената си врата. Автоголът даде преднина на домакините и постави Интер Маями в ситуация да преследва резултата почти през целия мач.

Меси влезе след почивката

Интер Маями владееше топката в 62,5% от времето, но трудно стигаше до чисти положения. Ню Йорк Ред Булс отправи 18 удара, докато гостите имаха само два точни изстрела.

Меси остана на пейката в началото след натоварена седмица, в която пътува до Испания, за да получи наградата „Принцесата на Астурия“ за спорт в Овиедо. Той се появи в игра в 56-ата минута, когато Интер Маями вече изоставаше с 0:1.

Аржентинецът веднага промени темпото на атаките. Негово подаване разсече защитата на домакините и доведе до най-добрите възможности за Интер Маями. При една от тях резервата Талашко Сеговия стреля в гредата след пас на Меси.

Мачът сложи край и на серията на Меси от 13 поредни срещи за клуб и държава, в които той е записвал гол или асистенция. Преди двубоя нападателят беше лидер при голмайсторите в МЛС с 25 попадения.

„Това беше предварително договорено. Целта беше той да се възстанови и да запише минути, като, както винаги, се представи добре“, заяви Кристиън „Кили“ Гонсалес за решението Меси да не започне титуляр.

Форсберг реши мача в добавеното време

Интер Маями потърси изравняване в края, но не успя да превърне натиска си в гол. В първата минута на добавеното време Емил Форсберг получи прецизно подаване от Камерън Харпър и оформи крайното 2:0.

Поражението остави Интер Маями на второ място в Източната конференция, на 15 точки зад Нешвил, който по-рано спечели Supporters’ Shield. Ню Йорк Ред Булс се изкачи в позициите за плейофите, като до края на редовния сезон остават три мача.

Интер Маями ще има възможност да прекъсне негативната серия още в сряда, когато приема Синсинати.

Източници: goal.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове