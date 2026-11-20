Нико Пас излезе от съблекалнята на стадион „Монументал“ с усещането, че току-що е преживял най-важната среща в кариерата си. Според разказа на неговия чичо Фабиан Пас майката на Лионел Меси Селия Кучитини го хванала за ръката и му казала: „Ти си наследникът на моя син!“

Случката се разиграла след прощалния мач на Меси за националния отбор на Аржентина срещу Бенин. Двубоят се състоя на 6 октомври в Буенос Айрес. Аржентина спечели с 3:0, а Пас отбеляза втория гол. Меси се разписа от дузпа в последното си домакинство с екипа на „гаучосите“.

„Нико излезе от съблекалнята, а майката на Меси беше развълнувана и плачеше. Тя го хвана за ръката и му каза: „Ти си наследникът на моя син!“ Когато излезе, Нико беше в шок“, разказа Фабиан Пас пред радио La Red. Историята беше разпространена от Mundo Deportivo и TyC Sports.

По думите на чичо му 22-годишният футболист не се възприема като наследник на Меси. „За него най-голямото щастие беше да се запознае с Лео и да играят заедно. Това беше все едно да докосне небето с ръце“, каза Фабиан Пас.

Нико Пас е роден в Санта Крус де Тенерифе, Испания, но избра да представлява Аржентина заради семейния си произход. Той е син на Пабло Пас, който има участие за аржентинския национален отбор и игра на световното първенство през 1998 г.

Пас дебютира за мъжкия състав на Аржентина на 15 октомври 2024 г. в световна квалификация срещу Боливия. При победата с 6:0 той асистира на Меси. Две години по-късно именно Пас отбеляза гол в последния мач на легендарния нападател пред аржентинска публика.

Меси сложи край на международната си кариера след период, в който спечели Копа Америка през 2021 и 2024 г. и световната титла през 2022 г. В първия мач на Аржентина след неговото оттегляне отборът загуби с 1:2 от Уругвай.

Пас постепенно се превръща в едно от лицата на следващото поколение. Той продължава да играе за Комо през сезон 2026/2027, след като италианският клуб и Реал Мадрид постигнаха споразумение за оставането му. Испанският гранд запази и право да си върне футболиста през следващия сезон.

Разказът на Фабиан Пас остава лична история, а не официално определяне на наследник. Нико Пас, Селия Кучитини и Меси не са потвърдили публично разговора. На терена обаче Пас вече има собствена връзка с капитана, чието място Аржентина ще трябва да запълва без да очаква пълно повторение на неговата кариера.

Източници: mundodeportivo.com, tycsports.com, apnews.com

Fabián Paz, tío de Nicolás Paz, pasó por #Toti910 con @totipasman y recordó cuando Celia Cuccittini lo proclamó como el sucesor de Lionel Messi. 🎧 AM 910

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