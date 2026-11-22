Интер Маями и Лионел Меси започнаха защитата на титлата си в МЛС с тежка загуба. Кълъмбъс Крю спечели с 3:0 като гост в първия мач от серията от първия кръг на плейофите и поведе в сблъсъка между втория и седмия поставен от Източната конференция.

Гонсало Тапия откри резултата в деветата минута от дузпа, отсъдена след нарушение на вратаря Дейн Сейнт-Клер в наказателното поле. В 36-ата минута положението за домакините се усложни още повече, след като Гонсало Лухан беше изгонен с втори жълт картон.

Кълъмбъс реши мача след почивката

Таха Хабруне удвои преднината на гостите в 52-ата минута, а шест минути по-късно Тапия се разписа за втори път. Нападателят завърши силния си дебют в плейофите с два гола, докато вратарят на Кълъмбъс Патрик Шулте направи пет спасявания.

Шулте спря Меси при опасен удар отблизо в 23-ата минута, а след това отрази и негов свободен удар. Аржентинецът не успя да промени развоя на срещата, въпреки че преди началото получи наградата „Златна обувка“ за втори пореден сезон. Меси завърши редовния сезон с 26 гола и 17 асистенции.

„Не можем да допускаме ранен гол“, заяви защитникът на Интер Маями Иън Фрей след мача. Домакините не успяха да се разпишат за първи път в новия си стадион, който беше открит през 2026 г. Интер Маями спечели само шест от 17-те си домакинства в редовния сезон на съоръжението.

Кълъмбъс може да сложи край на серията

Вторият мач ще се играе на 27 ноември в Кълъмбъс. Победа на домакините ще им осигури място в следващия кръг и ще сложи край на надеждите на Интер Маями да стане първият тим от 2011-2012 г. насам, спечелил две поредни титли в МЛС. Ако тимът на Меси спечели, серията ще бъде решена в трети мач в Маями на 1 или 2 декември.

Източници: mlssoccer.com, abcnews.com, local10.com