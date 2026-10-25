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Бразилска сензация на ските: олимпийският шампион Брoтен триумфира в Зьолден

Бразилска сензация на ските: олимпийският шампион Брoтен триумфира в Зьолден

25 Октомври, 2026 16:52 582 0

  • лукас пинейро бротен-
  • гигантски слалом-
  • световна купа по ски-
  • зьолден

Олимпийският шампион от Бразилия даде най-доброто общо време в първия старт за сезона и записа четвърта поредна победа в дисциплината

Бразилска сензация на ските: олимпийският шампион Брoтен триумфира в Зьолден - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен спечели гигантския слалом в Зьолден и започна новия сезон в Световната купа по алпийски ски с победа. Представителят на Бразилия завърши с общо време 1:44.72 минути и удължи серията си до четири поредни успеха в дисциплината.

Бротен беше най-бърз в първия манш с 52.40 секунди, а във втория записа 52.32 секунди. Лоик Меяр от Швейцария остана втори с изоставане от 48 стотни, а неговият сънародник Марко Одермат зае третото място на 49 стотни от победителя.

„Победата за мен днес е облекчение, защото се подготвях много през лятото“, каза Бротен след състезанието и благодари на публиката за подкрепата.

Победна серия след олимпийския триумф

С успеха в Австрия Бротен продължи серията, започнала след олимпийския му пробив. Той спечели и последните два гигантски слалома от миналия сезон, а силното му представяне му донесе малкия кристален глобус в дисциплината.

Роденият в Норвегия скиор представлява Бразилия от две години. На Игрите в Милано-Кортина през февруари той спечели олимпийската титла в гигантския слалом и донесе първия медал на Южна Америка от Зимни олимпийски игри.

Трудни условия на ледника Ретенбах

Състезанието в Зьолден се проведе при силен вятър в горната част на ледника Ретенбах, заради което трасето беше скъсено. Австриецът Марко Шварц загуби контрол малко преди началото на спускането си, премина през врата и отпадна още в първия манш.

За Одермат третото място беше първи подиум за сезона.

„Много съм щастлив от подиума. Да започнеш с подиум е много важно. Направих голяма стъпка във втория манш“, заяви швейцарецът.

Бротен вече има и историческа победа за Бразилия в слалома. Триумфът му в Леви преди близо година беше първият за страната в старт от Световната купа по алпийски ски.


Австрия
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