Алис Робинсън спечели гигантския слалом от Световната купа по алпийски ски в Килингтън, щата Върмонт. Новозеландката завърши с общо време 2:03.02 минути и изпревари домакинската фаворитка Микаела Шифрин с 0.11 секунди. Трета остана друга американка – Пола Молцан, на 0.54 секунди от победителката.

Състезанието се проведе при мъгла, вятър и ограничена видимост, като част от трасето беше маркирана с оцветяване върху снега заради трудните условия. Въпреки тях Робинсън запази достатъчно предимство след двата манша и записа осмата победа в кариерата си за Световната купа.

Шифрин поведе след първия манш

„Това определено беше най-трудното състезание, което съм карала. Условията бяха изключително тежки, така че е страхотно да се окажа от правилната страна“, каза Робинсън, цитирана от Ройтерс.

Шифрин беше най-бърза в първия манш и имаше реален шанс да спечели първия си гигантски слалом след падането си именно в Килингтън преди две години. Във второто спускане обаче американката даде 23-о време, докато Робинсън записа 12-и резултат. Шифрин все пак се качи на подиума за първи път през сезона.

Германката Яна Фриц и италианката Софи Матиу направиха най-големия пробив във втория манш. Те бяха съответно шеста и осма, след като подобриха значително позициите си от първото спускане. Представляващата Албания Лара Колтюри завърши десета и остана лидер в генералното класиране, с 82 точки пред германката Ема Айхер. Робинсън се изкачи до седмото място, а Шифрин е осма.

Супергигантът при мъжете не се проведе

Мъжкият супергигантски слалом в Копър Маунтин, Колорадо, беше отменен заради силни пориви на вятъра и снеговалеж. Организаторите съобщиха, че решението е взето от състезателното жури съвместно с американския ски тим.

На 29 ноември в Копър Маунтин е насрочен гигантски слалом за мъже, а в Килингтън трябва да се проведе женски слалом. По-рано през седмицата бяха отменени и двата гигантски слалома за жени в Мон-Тремблан, Канада, планирани за 5 и 6 декември, заради липса на достатъчно сняг.

Източници: duke.fm, abcnews.com, nbcsports.com