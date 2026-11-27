Българската националка Анина Цурбриген зае десето място в гигантския слалом в Майерхофен/Хипах, Австрия. 23-годишната състезателка завърши двата манша за 1:41.71 минути в първия си старт за сезон 2026/27. Тя остана на 1.77 секунди от победителката Виктория Оливиер.

Австрийката спечели състезанието с време 1:39.94 минути. Нейната сънародничка Никол Айбл завърши втора с изоставане от 40 стотни, а италианката Лавиния Пачи се нареди трета на една секунда. Пачи се изкачи с две позиции във втория манш, след като беше пета след първото спускане.

Състезанието беше вторият женски гигантски слалом на ФИС в Майерхофен/Хипах в рамките на два дни. В първия старт на 26 ноември Пачи завърши втора, а победителка стана австрийката Роми Сикора. Така италианката записа две поредни класирания на подиума в австрийския курорт.

Цурбриген е част от националния отбор на България по алпийски дисциплини за сезон 2026/27. През април тя спечели гигантския слалом на държавното първенство в Банско с време 2:04.11 минути. На зимните олимпийски игри в Милано и Кортина през февруари българката зае 41-во място в слалома, а в гигантския слалом не завърши първия манш.