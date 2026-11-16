Алберт Попов започна сезона в топ 10

Алберт Попов завърши на десето място в слалома за Световната купа в Леви и записа най-добрия си резултат в първи слалом за сезон. Българският скиор финишира с общо време 1:49,55 минути, на 1,51 секунди от победителя Лукас Пинейро Бротен.

Това е първият случай, в който Попов започва сезона с класиране в топ 10. На пистата във Финландия той досега имаше 18-о място през 2024 г., както и 20-а и 23-а позиция в други свои стартове.

Българинът беше 18-и след първия манш, но се придвижи с осем места във втория. В него той даде пето време и беше най-бърз в единствения по-стръмен участък от трасето.

„Много съм доволен от представянето си. Стискайте палци за Гургъл“, заяви Алберт Попов след финала.

Лукас Пинейро Бротен спечели състезанието с време 1:48,04 минути. Клеман Ноел остана втори на 56 стотни, а Лоик Меяр зае третото място с изоставане от 73 стотни.

Пинейро Бротен, който представя Бразилия, повтори успеха си от миналата година и стана първият състезател с две победи в мъжкия слалом в Леви. Това е вторият му успех от началото на сезона.

Другият български представител Калин Златков не се класира за втория манш. Той остана на 1,55 секунди от 30-ото място.

Следващият мъжки слалом за Световната купа е в Гургъл на 22 ноември.