Реал нанесе първа загуба на Барселона: Мбапе смълча каталунците

Реал Мадрид спечели с 2:1 гостуването си на Барселона в Ел Класико от десетия кръг на Ла Лига. Килиан Мбапе отбеляза и двата гола за победителите, а Рафиня беше точен за домакините.

Успехът е пети пореден за Реал Мадрид във всички турнири. Барселона пък допусна първа загуба в шампионата, след като преди двубоя беше спечелила всичките си девет срещи.

Мбапе даде аванс на Реал Мадрид

Двубоят започна с положения пред двете врати. Арда Гюлер стреля над гредата, а Антъни Гордън на два пъти беше спрян от Андрий Лунин. Вратарят на Реал Мадрид започна като титуляр заради отсъствието на болния от грип Тибо Куртоа.

Реал Мадрид поведе в 41-вата минута. Ян Диоманде потърси пас към Джуд Белингам, Жерард Мартин пресече топката, но тя се отклони в крака на Мбапе и влезе във вратата. Това беше десетият шампионатен гол на французина през сезона.

В добавеното време на първата част Мбапе прати топката в гредата, но при атаката беше отсъдена засада. До почивката Барселона не успя да изравни, въпреки ударите на Ламин Ямал и Родри.

Рафиня изравни, но Камавинга реши мача

Барселона стигна до 1:1 в 61-вата минута. След изпълнение на корнер Педри насочи топката към Рафиня, който стреля между краката на Белингам и отбеляза 13-ия си гол в Ла Лига през сезона.

Домакините имаха възможност да направят обрат, но Лунин се намеси решително при удар с глава на Жерард Мартин. Жоан Гарсия също спаси няколко удара на Гюлер.

Решаващият момент дойде в 87-вата минута. Едуардо Камавинга нахлу в наказателното поле, преодоля Пау Кубарси и подаде към Мбапе. Нападателят се възползва от открилото се пространство и прати топката в опразнената врата за крайното 2:1.

Така Реал Мадрид нанесе първо поражение на Барселона в първенството и спечели един от най-важните мачове от началото на сезона. За Мбапе това беше 14-и гол срещу каталунците в кариерата.