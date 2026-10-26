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140 милиона евро делят Барселона от звезда на ПСЖ

140 милиона евро делят Барселона от звезда на ПСЖ

26 Октомври, 2026 07:00 882 0

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Каталунците следят португалския халф, но парижани не искат да се разделят с една от основните фигури в състава на Луис Енрике

140 милиона евро делят Барселона от звезда на ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона проявява интерес към Витиня, но евентуалното привличане на халфа на Пари Сен Жермен изглежда изключително трудно. Според “Fussball-News” португалският национал е оценен на 140 милиона евро – сума, която би поставила сериозно изпитание пред финансовите възможности на каталунците. Междувременно публикации в Испания и Италия сочат, че ПСЖ изобщо не желае да продава един от най-важните си футболисти.

Витиня се утвърди като ключов играч в схемата на Луис Енрике. Той не просто участва в изграждането на атаките, а определя темпото на играта, намира свободните пространства и помага на отбора да контролира притежанието на топката. Представянето му в Шампионската лига допълнително затвърди позицията му сред водещите полузащитници в Европа. Именно затова интересът към него не идва само от Барселона – сред клубовете, които следят ситуацията, са още Реал Мадрид и няколко отбора от Висшата лига.

Проблемът за евентуалните купувачи е, че ПСЖ държи бъдещето на футболиста в собствените си ръце. Договорът на 26-годишния португалец е до юни 2029 г. и не включва откупна клауза, която да позволи на друг клуб да го привлече срещу предварително определена сума. Според информацията на “Foot Mercato”, цитирана от “Goal.com”, парижани не планират продажба, а агентът Жорже Мендеш е отказал предложения, съобразявайки се с желанието на играча да остане във Франция.


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