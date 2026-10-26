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Винисиус се включи в празненствата след Ел Класико с публикация

Винисиус се включи в празненствата след Ел Класико с публикация

26 Октомври, 2026 07:59 1 000 4

  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид-
  • барселона-
  • ел класико-
  • футбол

Бразилската звезда сподели в Instagram Story публикация на официалния профил на Реал Мадрид, на която Килиан Мбапе празнува успеха над каталунците

Винисиус се включи в празненствата след Ел Класико с публикация - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Винисиус Жуниор не пропусна да се включи в празненствата след победата на Реал Мадрид с 2:1 над Барселона в Ел Класико, макар да не взе участие в двубоя на "Камп Ноу". Бразилската звезда привлече вниманието с публикация в социалните мрежи, която мнозина разчетоха като закачка по адрес на големия съперник.

Винисиус сподели в Instagram Story публикация на официалния профил на Реал Мадрид, на която Килиан Мбапе празнува успеха над каталунците. Към изображението с крайния резултат бразилецът добави четири емоджита, плачещи от смях.

Нападателят не се ограничи само с това. Той реагира и на друга публикация на клуба, показваща го как сочи емблемата, символизираща 15-те европейски титли на Реал Мадрид.

Винисиус пропусна Ел Класико заради наказание от четири мача, наложено след изгонването му срещу Виляреал. Бразилецът не успя да помогне на съотборниците си на терена, но намери начин да се включи в празненствата след победата, дошла благодарение на двете попадения на Килиан Мбапе.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 2 Отговор
    Без Винисиус "Реал" са по-силни.

    08:00 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Флорентино Перес

    0 1 Отговор
    Добре, че не игра, не случайно коментиращи привърженици във в-к "Марка" вестникът на Реал Мадрид съвсем откровено пишат, че е трябвало да бъде наказан за поне 20 мача, защото е кръгла нула , а без него отборът играе и ниже победи.

    08:48 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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