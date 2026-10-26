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Гришо стартира участието си във Виена във вторник

Гришо стартира участието си във Виена във вторник

26 Октомври, 2026 11:37 493 0

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Двубоят с Флавио Коболи не попадна в програмата за понеделник, когато ще се изиграят шест от общо 16-те срещи от първия кръг

Гришо стартира участието си във Виена във вторник - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще стартира участието си на турнира от категория ATP 500 във Виена във вторник. На старта българският тенисист ще се изправи срещу четвъртия поставен Флавио Коболи, като организаторите все още не са обявили точния час на срещата.

Двубоят между двамата не попадна в програмата за понеделник, когато ще се изиграят шест от общо 16-те срещи от първия кръг. Останалите десет мача са насрочени за вторник, сред тях и този на Димитров.

Италианецът пристига в австрийската столица след натоварена седмица, в която достигна до полуфиналите на турнира в Лион. Там Коболи отпадна от сънародника си Лоренцо Музети, който впоследствие спечели титлата. Четвъртият поставен загуби с 6:4, 2:6, 5:7, след като пропусна четири мачбола.

Димитров ще участва във Виена с покана от организаторите („уайлд кард“). Предстоящият сблъсък ще бъде първи официален мач между българина и Коболи.

Победителят ще продължи към втория кръг, където ще срещне спечелилия двубоя между италианеца Матео Беретини и аржентинеца Томас Мартин Ечевери.


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