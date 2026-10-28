Иван Димов не излезе на подиума на световното по щанги заради травма в последния момент

Българинът Иван Димов не успя да вземе участие на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо. Двукратният европейски шампион трябваше да вдига в категория до 65 килограма при мъжете, но заради травма, за която се разбра в навечерието на шампионата, пропусна състезанието. Той е с частично разкъсване на бедрен мускул.

От щаба на националния отбор бяха пратили Димов в група "D" в категорията, в която са участниците с най-ниски заявки, но в последния момент бе решено здравето му да не се рискува излишно.

Неучастието му затвърди трудния старт за българския отбор на световното първенство. Във вторник в първия ден от шампионата Дениз Данев и Ангел Русев не успяха да запишат класирания в категория до 60 килограма, след като направиха по една нула в двете движения. Така до края на турнира България остава с още само двама представители в лицето на трикратния световен шампион Карлос Насар в категория до 95 килограма и Христо Христов в категория до 110 килограма.