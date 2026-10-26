Винсент Компани със съобщение до Байерн Мюнхен от болничното легло

Помощник-треньорът на Байерн Мюнхен Арън Данкс разкри, че е получил поздравително съобщение от треньора на клуба Винсент Компани след победата на тима с 3:1 над Фрайбург в неделя.

Съобщението е било израз на одобрение и задоволство от страна на Компани, който в момента е в болница и се възстановява след здравословен инцидент.

Компани не беше на скамейката за мача, след като в петък колабира на тренировъчната база на клуба.

От Байерн Мюнхен потвърдиха, че състоянието му е стабилно и той преминава прегледи в болница. Спортният директор Макс Еберл по-рано заяви, че Компани може да отсъства няколко седмици, но бившият защитник на Манчестър Сити е проследил мача.

"Току-що отворих телефона си и веднага получих WhatsApp от Винс, който казваше "браво" и че е "щастлив," сподели Данкс пред репортери след мача.

"Просто му отговорих с "Супер, сега почивай" и му изпратих емотиконка с целувка. Така че, надявам се, да си почине", сподели помощникът.

Въпреки отсъствието на Компани, Байерн Мюнхен постигна важна победа, която го върна на върха в Бундеслигата по голова разлика над Борусия Дортмунд.