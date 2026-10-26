Защитник на Байер Леверкузен е бил напълно дезориентиран след тежкия удар в главата, но вече е добре

Защитникът на Байер Леверкузен Лоик Баде е в стабилно състояние след страховит сблъсък глава в глава с нападателя на Хофенхайм Макс Мьоерщет по време на неделния двубой между двата тима в Бундеслигата.

Наставникът на „аспирините“ Карлес Мартинес побърза да внесе успокоение относно състоянието на своя футболист. „Най-същественото е, че Лоик се чувства добре. Контактен е, разговаря с нас и дори успя да влезе под душа. Доброто му здраве е най-важната новина за нас“, коментира специалистът на пресконференцията след мача.

Неприятният инцидент се разигра по време на атаката, при която домакините отбелязаха второто си попадение при класическата победа с 3:0. Баде бе принудително изнесен на носилка, докато Мьоерщет успя да остане на терена и в добавеното време реализира третия гол за своя тим.

Мартинес допълни, че веднага след удара бранителят е имал временна загуба на паметта и за кратко е бил напълно дезориентиран.

Силната уплаха след зловещия удар не скри и футболистът на „аспирините“ Роберт Андрих. „В първите минути бях тотално вцепенен. Като погледнах наоколо, поне още шест или седем играчи от двата отбора изглеждаха по същия шокиран начин“, сподели полузащитникът.