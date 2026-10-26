Скандал в баскетбола! Спартак Плевен обвини Константин Папазов в агресия и намеса в съдийството

Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов е в центъра на сериозен скандал след двубоя между Левски и Шумен от третия кръг на Sesame НБЛ. От Спартак Плевен отправиха остри обвинения към него, твърдейки, че е проявил агресия спрямо националния съдийски инструктор и член на Управителния съвет на федерацията Орлин Николов.

Според позицията на плевенския клуб двамата са излезли в коридора на зала „Триадица“ по време на срещата, а на разпространен от Спартак видеозапис се вижда случилото се извън игралното поле.

От клуба реагираха остро на инцидента и изразиха притеснения относно поведението на новия президент на федерацията. В позицията си „синьо-белите“ отправиха обвинения за агресивни действия от страна на Папазов и поставиха въпроса за начина, по който се упражнява ръководството на българския баскетбол.

Позиция на Спартак Плевен:

„Всички в българския баскетбол мълчахме достатъчно. Очакваното агресивно и неконтролируемо поведение на наследника на Георги Глушков не дочака 1 месец от управлението си. След вербална агресия и счупен мобилен апарат на съдия след мач Левски - Балкан в зала “Триадица” преди известно време, гаменското поведение на творението на Глушков се пренесе върху националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов.

За потресаващото поведение на Константин Папазов бяхме уведомени редица клубове, редица медии (защо си мълчим е добър въпрос).

Поведението след и по време на мачовете Левски - Черно Море и Левски - Шумен по думи на председателя на СК Ивайло Ресиловски “не се издържа”. Сигнализирани сме за груба намеса и откровени намерения за пряка намеса в съдийските назначения, кои съдии и защо да бъдат наказвани.

Избрахме си подобно нещо за президент на федерацията по баскетбол.

Уважаеми г-н министър на финансите, уважеми г-н директор на телекомуникационна компания, уважеми г-н национален треньор извел България на няколко европейски първенства…Как се чувствате да сте част от Управителен Съвет, ръководен от подобен индивид?!

Всички, които го подкрепихте, начело с неуважаемия Георги Глушков…Според всички вас, как се чувства Орлин Николов (офицер от НАТО), който ще бъде “напълнен с ориз и изяден”?! Всички кметове, на които им звъняха знайни и незнайни спортни деятели, осмокласници…Ето заради този ви звъняха.

В Спартак Плевен ни е срам, че Българска Федерация по Баскетбол се представлява от подобно нещо”.