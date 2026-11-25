Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов отправи емоционален призив за повече внимание, подкрепа и разбиране към хората със специални потребности. Това се случи по време на пресконференция, посветена на представянето на 23-ото издание на Европейската баскетболна седмица в Пресклуб България.

На събитието присъстваха представители на „Спешъл Олимпикс България“, националния женски отбор по баскетбол и атлети със специални потребности. Папазов не скри разочарованието си от слабия медиен интерес към инициативата, като отбеляза, че в залата са дошли едва петима журналисти. Въпреки това той изрази благодарност към присъстващите и ги призова да помогнат за популяризирането на каузата.

„Господа, това не е сериозно. Само петима журналисти. Често си казвам, че затова България е на последно място в Европа. Изключително съм благодарен, че сте тук и отразявате тази пресконференция. Поне вие, които сте тук в момента, можете да помогнете България да не се срамува“, заяви президентът на БФБ.

Тити Папазов акцентира върху необходимостта хората със специални потребности да бъдат приемани като равноправна част от обществото. Според него най-важни за тях са човешкото отношение, вниманието и подкрепата, а не усещането, че са различни от останалите.

„Това са хора като нас. Здрави, нищо не им липсва. В известна степен имат някакви ограничения, но те имат най-голяма нужда от внимание, от добро отношение и от това да не се чувстват различни. Всички хора на този свят са равни. Ако някои са по-докоснати от съдбата, трябва да дадем от своята любов, отношение и грижа“, коментира той.

Президентът на баскетболната централа определи спорта и музиката като най-съвършените творения на човечеството и подчерта значението на активното участие на България в европейските инициативи за социално приобщаване.

„Спортът и музиката са двете най-съвършени неща, които е създало човечеството. Номер едно е спортът, номер две е музиката. Трябва да бъдем хора, които помагат. Не трябва да сме европейци само защото Европа ни е приела“, допълни Папазов.

В изказването си той направи и препратка към една от най-паметните дати в историята на българския футбол – 17 ноември 1993 година, когато националният отбор победи Франция с 2:1 на „Парк де Пренс“. Папазов припомни емблематичните думи на покойния спортен журналист Петър Василев – „Господ е българин“, като ги допълни с препратка към звездата на родния баскетбол Александър Везенков.

„Господ е българин и Везенков също. Не може да имаме убедително най-добрия баскетболист в Европа и да не бъдем за пример“, заяви той.

В края на пресконференцията Папазов призова за съвместни действия между Българската федерация по баскетбол, институциите и медиите, за да бъде Европейската баскетболна седмица популяризирана по подобаващ начин.

Сред участниците в събитието бяха още програмният координатор на „Спешъл Олимпикс България“ Диана Банчева, старши треньорът на женския национален отбор и посланик на инициативата Татяна Гатева, членът на Управителния съвет на БФБ Тина Димитрова, както и атлетите Иван Драганов и Лъчезар Стоянов.