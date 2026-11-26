Константин Папазов пътува сам до Атина с частен самолет, за да осигури прибирането на Александър Везенков за мача на България срещу Дания. Президентът на Българската федерация по баскетбол публикува видео от борда на самолета и отправи емоционално послание към баскетболните привърженици.

Първоначално полетът е бил планиран за Везенков и Коди Милър-Макинтайър, които трябваше да се приберат в София след мача на Олимпиакос в Евролигата. Милър-Макинтайър обаче се е разболял и няма да пътува за България. Така освободеното място е позволило Папазов да отиде до Атина, за да придружи Везенков при завръщането му.

Александър Везенков е участвал в двубоя на Олимпиакос в Евролигата, след което е трябвало да поеме към София с полета, осигурен от федерацията. Целта е той да бъде на разположение на селекционера Любомир Минчев за домакинството срещу Дания.

Мачът е на 26 ноември от 19:00 часа в „Арена София“ и е от предквалификациите за Евробаскет 2029. Заради натоварената програма Везенков трябва да се присъедини към състава непосредствено преди срещата, без нормално време за възстановяване и тренировка с останалите национали.

Във видеото Папазов благодари на Везенков за отношението му към националния отбор и призова публиката да изпълни залата. Той определи баскетболиста като пример за децата и като човек, който кара българите да се гордеят с националността си.

„Отиваме, за да го приберем него и неговото семейство, за да може утре да помогне на българския национален отбор да спечели много важен мач“, заяви Папазов.

Президентът на федерацията подчерта, че Везенков съчетава високото спортно ниво с отдаденост и скромност. В края на посланието си той каза: „Господ е българин. Сашко Везенков също“.