Роналдо попадна в предварителния списък за следващите мачове на Португалия

Кристиано Роналдо е включен в разширения списък на Жорже Жезус за предстоящите мачове на Португалия срещу Дания и Уелс от Лигата на нациите. Информацията бе потвърдена от авторитетното португалски издание „А Бола“.

Присъствието на капитана на португалския национален отбор в предварителния състав не е изненада, нито пък гарантира, че той ще попадне в крайния тим. То обаче беше задължително условие за евентуалното му завръщане при „мореплавателите“, след като напусна лагера преди сблъсъка с Дания, след като загря, но така и не влезе в игра срещу Норвегия.

Роналдо бе временно отстранен, а впоследствие наказан за 30 дни от Дисциплинарната комисия на Португалската футболна федерация. Санкцията му обаче изтича преди началото на лагера за следващите два двубоя.

По правило ПФФ изпраща до клубовете предварителни повиквателни за около 50 футболисти, което според изискванията на ФИФА е задължително да стане значително по-рано от обявяването на окончателния списък. Това означава, че приблизително половината играчи от този първоначален списък няма да попаднат в крайните планове на Жезус. Във всеки случай вратата за завръщането на Роналдо остава отворена.

С четири победи от четири мача Португалия вече си осигури класиране за четвъртфиналите в Лигата на нациите и се нуждае най-много от само още една точка, за да си гарантира и математически първото място в групата.