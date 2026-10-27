Ламин Ямал успя да прикове всички погледи на червения килим в Лондон

Младият талант на Барселона Ламин Ямал успя да прикове всички погледи на червения килим по време на церемонията за "Златната топка" в Лондон. И този път не става дума само за футболните му постижения.

Звездата на каталунците избра елегантен черен тоалет, състоящ се от широк костюм и черна риза. Но истинският акцент беше огромно розово цвете, закрепено на ревера на сакото му, което придаде на визията му дръзко и неочаквано излъчване.

Необичайният аксесоар бързо се превърна в един от най-обсъжданите детайли на вечерта. Докато някои фенове и модни експерти похвалиха Ямал за смелостта му да експериментира, други изразиха съмнения относно избора на стайлинг.

Ямал присъства на церемонията заедно със своята партньорка Инес Гарсия, която също беше облечена в черно.

Координираните им тъмни тоалети направиха розовото цвете още по-изпъкващо, гарантирайки, че Барселона ще получи допълнително внимание за своя млад талант.