Манчестър Сити следи ситуацията със защитник на Челси

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска проявява сериозен интерес към ново събиране с крайния защитник на Челси Мало Густо, след като лондонският клуб е склонен да намали финансовите си претенции за правата му.

46-годишният наставник напусна „Стамфорд Бридж“ в първия ден от новата година и пое ръководството на „гражданите“, извеждайки ги до седем победи в първите им осем мача от Висшата лига. До този момент единственият футболист, който последва специалиста от Лондон на стадион „Етихад“, бе Енцо Фернандес, за когото бяха платени около 125 милиона паунда.

Името на Густо също бе сред спряганите за трансфер в Манчестър. През лятото 23-годишният френски бек не попадаше в списъка с недосегаеми фигури в състава на Челси, като ръководството бе готово да го продаде при оферта, покриваща внушителната му тогавашна оценка от 75 милиона паунда.

Според информация на „ТиймТок“ Мареска продължава да настоява за привличането на френския национал, а от Челси вече са отворени за преговори. На „Етихад“ вярват, че сума от порядъка на 50 милиона паунда би била напълно достатъчна за постигане на споразумение. Все още обаче не е ясно дали самият защитник би приел подобен трансфер предвид надвисналата заплаха от санкции заради 155-те финансови обвинения срещу шампионите.