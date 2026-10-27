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Арсенал уж с лесно препятствие за Карабао Къп

Арсенал уж с лесно препятствие за Карабао Къп

27 Октомври, 2026 09:18 507 0

  • карабао къп-
  • арсенал-
  • флийтууд таун-
  • футбол

Двубоят е насрочен за 27 октомври 2026 г. от 22:00 часа българско време

Арсенал уж с лесно препятствие за Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В четвъртия кръг на турнира за Карабао Къп четвъртодивизионният Флийтууд Таун приема английския гранд от Премиър лийг Арсенал. Двубоят е насрочен за 27 октомври 2026 г. от 22:00 часа българско време. Главен съдия на срещата е Майкъл Салзбъри.

Флийтууд Таун достига до четвъртия кръг на турнира за първи път в своята история, при това без да допусне нито един гол в надпреварата до момента. В първия кръг те надделяха над Честърфийлд с 1:0, последва убедителен успех с 4:0 срещу Шрюсбъри във втория кръг, а в третия поднесоха голямата изненада, елиминирайки елитния Шефилд Юнайтед с 1:0.

Въпреки силното представяне за купата, формата на отбора в Лига 2 бележи спад. В последните си два мача от първенството Флийтууд претърпя поражения от Екзитър с 1:2 и от Челтнъм Таун с 2:4, а преди това постигна победа над Родъръм с 2:0 и равенство 1:1 срещу Уолсол. В турнира за Купата на ФА тимът се наложи над Барнзли с 4:1.

Арсенал започна участието си в Карабао Къп от третия кръг, където победи Ипсуич с 4:2 като гост. Момчетата на Микел Артета се намират в отлична серия от четири победи и едно равенство в последните си пет мача във всички турнири.

В последния си двубой от Висшата лига "артилеристите" надиграха Евертън с 2:0, а преди това завършиха наравно 2:2 при визитата си на Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Тимът постигна и победи срещу Нотингам Форест с 1:0, Лил с 3:0 и Лийдс с 2:1, показвайки висока стабилност в изявите си.

Гостите от Лондон влизат в двубоя като абсолютен фаворит за класиране напред, но условията около мача може да се окажат сериозно предизвикателство. Жълт код за силен вятър и обилни валежи в района на Ланкашър поставя провеждането на срещата под въпрос заради опасните климатични условия край брега.

Това е първият официален състезателен мач между Флийтууд Таун и Арсенал в историята. Любопитен факт около двубоя е името на съоръжението, на което ще се играе срещата. Домакините посрещат съперника си на своя стадион "Хайбъри", което носи специална символика за феновете на Арсенал поради съвпадението с името на легендарния им предишен дом в Лондон.

За домакините от Флийтууд полузащитникът Люис Макан е наказан заради натрупани жълти картони в турнира. Кейн Томпсън-Съмърс и Анди Канон остават извън строя поради контузии. Добрата новина за треньора Мат Лолър е завръщането на защитника Райс Бенет, който изтърпя своето наказание.

В състава на Арсенал продължават да отсъстват Букайо Сака, Уилям Салиба и Христос Цолис. Рикардо Калафиори също е аут, след като получи лека травма в мача срещу Евертън. Очаква се Микел Артета да направи сериозни ротации в състава с оглед на предстоящото дерби срещу Ливърпул, давайки шанс на по-млади играчи като Макс Доуман и Марли Салмън, както и на вратаря Кепа Арисабалага.


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