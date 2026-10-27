Емоционално послание от ЦСКА след триумфа над Лудогорец

Ръководството на ЦСКА използва официалните си канали, за да изрази радостта си след важния успех с 2:0 над Лудогорец в efbet Лига. Победата изкачи столичани на първото място в класирането, което предизвика огромна еуфория в редиците на клуба.

Ето какво написаха:

"И ВИСОКО НА ВЪРХА Е САМО ЦСКА!

Армейците победиха Лудогорец с 2:0 и оглавиха класирането!

А в събота идва моментът, който всички чакахме – ЗАВРЪЩАМЕ СЕ У ДОМА! НА „АРМИЯТА“!"