Емоционално послание от ЦСКА след триумфа над Лудогорец

Ръководството на ЦСКА използва официалните си канали, за да изрази радостта си след важния успех с 2:0 над Лудогорец в efbet Лига. Победата изкачи столичани на първото място в класирането, което предизвика огромна еуфория в редиците на клуба.
Ето какво написаха:
"И ВИСОКО НА ВЪРХА Е САМО ЦСКА!
Армейците победиха Лудогорец с 2:0 и оглавиха класирането!
А в събота идва моментът, който всички чакахме – ЗАВРЪЩАМЕ СЕ У ДОМА! НА „АРМИЯТА“!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #4
08:45 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Поздравявам армейците
08:47 27.10.2026
4 Неграмотен
До коментар #1 от "Левски 1914":Хората колко пъти да обесняват, че няма такова понятие ФАЛИРАЛ отбор, а има фалирало търговско дружество.
08:50 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хммм
08:54 27.10.2026
7 Коко
08:57 27.10.2026
8 Домератора
09:02 27.10.2026