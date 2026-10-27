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Емоционално послание от ЦСКА след триумфа над Лудогорец

Емоционално послание от ЦСКА след триумфа над Лудогорец

27 Октомври, 2026 08:28 822 8

  • цска-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • стадион българска армия

Завръщаме се удома! На Армията!

Емоционално послание от ЦСКА след триумфа над Лудогорец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА използва официалните си канали, за да изрази радостта си след важния успех с 2:0 над Лудогорец в efbet Лига. Победата изкачи столичани на първото място в класирането, което предизвика огромна еуфория в редиците на клуба.

Ето какво написаха:

"И ВИСОКО НА ВЪРХА Е САМО ЦСКА!
Армейците победиха Лудогорец с 2:0 и оглавиха класирането!
А в събота идва моментът, който всички чакахме – ЗАВРЪЩАМЕ СЕ У ДОМА! НА „АРМИЯТА“!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 9 Отговор
    Не знам какво е това ,да оставиш да ти ФАЛИРАТ отбора и да се радваш на успехите на тези дето ги млатиха 8 - 0.

    Коментиран от #4

    08:45 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Поздравявам армейците

    4 0 Отговор
    Има една песен на Motley crue, Home sueet home.

    08:47 27.10.2026

  • 4 Неграмотен

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Хората колко пъти да обесняват, че няма такова понятие ФАЛИРАЛ отбор, а има фалирало търговско дружество.

    08:50 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хммм

    2 2 Отговор
    Левски е с два мача назад.

    08:54 27.10.2026

  • 7 Коко

    0 2 Отговор
    Само Марек.

    08:57 27.10.2026

  • 8 Домератора

    3 0 Отговор
    Аз съм Динамовец, затова често използвам гумата

    09:02 27.10.2026

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