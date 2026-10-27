Една, на пръв поглед, невинна шега коства на Мбапе милиони и два големи спонсорски договора в Китай

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се оказа в центъра на скандал, който му коства милиони и два големи спонсорски договора в Китай.

Причината?

Една, на пръв поглед, невинна шега, която обаче засегна дълбоко националните чувства на азиатската страна.

Всичко започва с онлайн видео, в което Мбапе коментира най-забавната интернет закачка, която е виждал със себе си. Става въпрос за негово лице, направено чрез фотошоп, но самият Мбапе определя закачката с усмивка, че е като "китайски диктатор".

В социалните мрежи образът на Мбапе беше поставено като забавна картинка, наподобяваща покойния китайски лидер Мао Дзедун.

Mao "dictateur" : des sponsors chinois lâchent Mbappé ⚽🇨🇳 Mauvaise soirée pour Kylian Mbappé. Deuxième, derrière Harry Kane hier soir au Ballon d’Or, il a été lâché cette nuit par deux sponsors qui l'accusent d'avoir "heurté les sentiments nationaux du pays" dans une vidéo. https://t.co/DUi03KCz6Z — Good Morning Business (@goodmorning_biz) October 27, 2026

Реакцията от китайските компании беше светкавична и безкомпромисна. Гигантът за напитки Dongpeng излезе с остро изявление: "Нашата компания твърдо се противопоставя и има политика на нулева толерантност към всякакво поведение, което обижда националните чувства. С незабавен ефект прекратяваме всякакво сътрудничество с Килиан Мбапе."

Подобна позиция зае и най-големият производител на млечни продукти в Китай, Mengniu, който също прекрати договора си с френския нападател.

От компанията заявиха, че "Mengniu твърдо се противопоставя и има политика на нулева толерантност към всякакви думи или действия, които нараняват чувствата на китайския народ."

Новината за прекратяването на сътрудничеството моментално стана топ тема в китайската социална мрежа Weibo.

🚨 JUST IN: Chinese beverage company DongPeng have ended their sponsorship with Kylian Mbappé after he referred to former Chinese Premier Mao Zedong as a “dictator”. The company have said they have “zero tolerance” for statements that hurt their national sentiment. @marca https://t.co/4nnA9fMaCJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 27, 2026

Инцидентът идва в особено деликатен момент за 27-годишния Мбапе, който само в понеделник отстъпи "Златната топка" на Хари Кейн. Сега, освен разочарованието от наградите, той ще трябва да се справи и с финансовите последици от своя коментар, който, макар и вероятно непреднамерен, предизвика огромна буря в един от най-големите пазари в света.