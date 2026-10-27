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Една, на пръв поглед, невинна шега коства на Мбапе милиони и два големи спонсорски договора в Китай

Една, на пръв поглед, невинна шега коства на Мбапе милиони и два големи спонсорски договора в Китай

27 Октомври, 2026 10:45 656 1

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Всичко започва с онлайн видео, в което Мбапе коментира най-забавната интернет закачка, която е виждал със себе си

Една, на пръв поглед, невинна шега коства на Мбапе милиони и два големи спонсорски договора в Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се оказа в центъра на скандал, който му коства милиони и два големи спонсорски договора в Китай.

Причината?

Една, на пръв поглед, невинна шега, която обаче засегна дълбоко националните чувства на азиатската страна.

Всичко започва с онлайн видео, в което Мбапе коментира най-забавната интернет закачка, която е виждал със себе си. Става въпрос за негово лице, направено чрез фотошоп, но самият Мбапе определя закачката с усмивка, че е като "китайски диктатор".

В социалните мрежи образът на Мбапе беше поставено като забавна картинка, наподобяваща покойния китайски лидер Мао Дзедун.

Реакцията от китайските компании беше светкавична и безкомпромисна. Гигантът за напитки Dongpeng излезе с остро изявление: "Нашата компания твърдо се противопоставя и има политика на нулева толерантност към всякакво поведение, което обижда националните чувства. С незабавен ефект прекратяваме всякакво сътрудничество с Килиан Мбапе."

Подобна позиция зае и най-големият производител на млечни продукти в Китай, Mengniu, който също прекрати договора си с френския нападател.

От компанията заявиха, че "Mengniu твърдо се противопоставя и има политика на нулева толерантност към всякакви думи или действия, които нараняват чувствата на китайския народ."

Новината за прекратяването на сътрудничеството моментално стана топ тема в китайската социална мрежа Weibo.

Инцидентът идва в особено деликатен момент за 27-годишния Мбапе, който само в понеделник отстъпи "Златната топка" на Хари Кейн. Сега, освен разочарованието от наградите, той ще трябва да се справи и с финансовите последици от своя коментар, който, макар и вероятно непреднамерен, предизвика огромна буря в един от най-големите пазари в света.


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