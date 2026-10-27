Обвиняват Мбапе и Дембеле в проява на неуважение към Хари Кейн

Френските футболни звезди Килиан Мбапе и Усман Дембеле бяха подложени на остри критики от английските медии за липса на уважение към Хари Кейн. Двамата отказаха да се изправят от местата си, за да поздравят нападателя малко преди той да вдигне най-престижното индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“.

След триумфа скромният голмайстор публикува вдъхновяващо послание: „Работи здраво в тишина. Нека успехът бъде твоят шум.“

Преди началото на бляскавото събитие в театър „Лондон Паладиум“ обаче звездата на Реал Мадрид Мбапе демонстрира огромно самочувствие, заявявайки, че винаги се смята за най-добрия играч на планетата и се надява годината да е неговата.

Кадри от залата показаха момента, в който 33-годишният Кейн се навежда, за да поздрави Мбапе и крилото на Пари Сен Жермен Дембеле. И двамата френски национали остават невъзмутимо седнали, като Мбапе дори гледа в друга посока, преди капитанът на Англия да привлече вниманието му. По-късно, при обявяването на Кейн за победител, нападателят на мадридчани отново не стана на крака, за да го аплодира.

Организаторите разкриха, че битката за първото място е била изключително оспорвана. Англичанинът е изпреварил Мбапе с по-малко от 41 точки разлика – много по-драматичен марж от надпреварата през 2024 година между Родри и Винисиус Жуниор. Пълните резултати от вота ще бъдат официално публикувани в събота, 31 октомври. Миналогодишният кавалер на приза Дембеле завърши едва седми в подреждането, изоставайки зад Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси и Хвича Кварацхелия.

Според информация на френската медия РМС напрежението в залата е било подсилено и от редица организационни гафове. Дембеле е бил принуден да чака цял час в хотела си преди отпътуването за залата, където при пристигането липсвали освежителни напитки и подходящи заграждения. Церемонията се забави, а след нейния край французинът се оплака и от 30-минутен престой поради невъзможност на автомобилите да достигнат червения килим за ВИП гостите.

Във Франция се появиха и коментари, че клубният европейски първенец Пари Сен Жермен сам е провалил шансовете си за трофея поради разпиляване на вота между многото си номинирани състезатели. В топ 30 попаднаха цели девет представители на парижани, сред които Дембеле, Кварацхелия, Ашраф Хакими, Витиня, Феран Торес, Жоао Невеш, Уилиан Пачо, Нуно Мендеш и Маркиньос.