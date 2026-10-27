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Бъдещето на Майкъл Карик като мениджър на Манчестър Юнайтед виси на косъм

Бъдещето на Майкъл Карик като мениджър на Манчестър Юнайтед виси на косъм

27 Октомври, 2026 12:29 282 0

  • майкъл карик-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • висша лига

Карик е под огромен натиск след домакинското поражение с 0:3 от Борнемут в неделя, което остави "червените дяволи" само на точка над зоната на изпадащите във Висшата лига

Бъдещето на Майкъл Карик като мениджър на Манчестър Юнайтед виси на косъм - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Майкъл Карик като мениджър на Манчестър Юнайтед е поставено под сериозна въпросителна след кризисни разговори, проведени в понеделник между собствениците на клуба и висши ръководители относно позицията му на "Олд Трафорд".

Карик е под огромен натиск след домакинското поражение с 0:3 от Борнемут в неделя, което остави "червените дяволи" само на точка над зоната на изпадащите във Висшата лига.

Изпълнителният директор Омар Берада и спортният директор Джейсън Уилкокс присъстваха на тренировъчната база на клуба в Карингтън в понеделник.

Те са провели конферентни разговори с миноритарния собственик сър Джим Ратклиф и съпредседателите Джоел и Аврам Глейзър.

Към настоящия момент остава неясно дали Манчестър Юнайтед са достигнали до окончателно решение за уволнението на Карик, или той ще ръководи тренировката във вторник сутрин.

Тогава играчите трябва да се завърнат в Карингтън, за да се подготвят за следващия си мач срещу Челси в събота на обяд.

Въпреки че съставът имаше почивен ден в понеделник след загубата от Борнемут, 45-годишният Карик се появи на тренировъчната база.


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