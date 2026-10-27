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Официално: БФС даде лиценз на ЦСКА за "Българска армия"

Официално: БФС даде лиценз на ЦСКА за "Българска армия"

27 Октомври, 2026 13:29 445 2

  • стадион българска армия-
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На свое заседание, проведено на 27 октомври 2026 г.,

Официално: БФС даде лиценз на ЦСКА за "Българска армия" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз официално разреши на ЦСКА да провежда домакинските си срещи през сезон 2026/27 на новия стадион „Българска армия“, след като съоръжението е признато за напълно отговарящо на всички инфраструктурни критерии.

Ето и съобщението:

На свое заседание, проведено на 27 октомври 2026 г., Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска „ПФК ЦСКА“ АД да провежда домакинските си срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион „Българска армия“, „Борисова градина“, бул. „Драган Цанков“ № 3, гр. София. Това обявиха от родната централа.

В рамките на заседанието бяха разгледани всички представени документи и доклади, относими към оценката на инфраструктурното съответствие на стадион „Българска армия“, включително доклада на Комисията по стадионите към БФС, както и заповедта/разрешението за ползване на стадиона, издадено от областния управител на област София-град.

След извършения преглед и на основание представената документация Комисията прие, че стадион „Българска армия“, гр. София, изпълнява всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална футболна лига и международни мачове.

Лицензионната комисия към БФС приветства възможността ПФК ЦСКА да посреща своите съперници на традиционния си стадион и пожелава на клуба успешни изяви и много победи на неговия обновен футболен дом.

Комисията изразява надежда, че в близко бъдеще ще има повече подобни положителни решения, които допринасят за развитието на футболната инфраструктура и за създаването на по-добри условия за провеждане на футболни срещи в България.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Левски 1914

    2 0 Отговор
    Това не е ПФК цска ,а цска ТИРЕ София 2016.

    13:56 27.10.2026

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