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Президентските избори в Бразилия предизвикаха скандал с Неймар

Президентските избори в Бразилия предизвикаха скандал с Неймар

27 Октомври, 2026 11:02 736 2

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  • луана пиовани-
  • флавио болсонаро-
  • луис инасио лула да силва

Партньорката ти не може да мине през вратата заради огромните рога

Президентските избори в Бразилия предизвикаха скандал с Неймар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентските избори в Бразилия предизвикаха скандал в социалните мрежи между Неймар и актрисата Луана Пиовани.

Повод за словесната престрелка стана публикация на нападателя, с която подкрепя сенатор Флавио Болсонаро в надпреварата за президентския пост срещу настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва.

„Неймар заяви, че ще гласува за него, вероятно защото държи много на семейството. В същото време обаче партньорката му трудно би могла да мине през вратата заради огромните рога, които носи след многобройните му изневери“, написа 50-годишната Пиовани.

Освен актриса тя е телевизионна водеща и бивш модел.

Неймар не остана длъжен и отвърна: „Живееш в Португалия, а искаш да се разпореждаш в Бразилия. Дори собствените ти деца не искат да бъдат до теб“.


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