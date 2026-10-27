Президентските избори в Бразилия предизвикаха скандал с Неймар

Президентските избори в Бразилия предизвикаха скандал в социалните мрежи между Неймар и актрисата Луана Пиовани.
Повод за словесната престрелка стана публикация на нападателя, с която подкрепя сенатор Флавио Болсонаро в надпреварата за президентския пост срещу настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва.
„Неймар заяви, че ще гласува за него, вероятно защото държи много на семейството. В същото време обаче партньорката му трудно би могла да мине през вратата заради огромните рога, които носи след многобройните му изневери“, написа 50-годишната Пиовани.
Освен актриса тя е телевизионна водеща и бивш модел.
Неймар не остана длъжен и отвърна: „Живееш в Португалия, а искаш да се разпореждаш в Бразилия. Дори собствените ти деца не искат да бъдат до теб“.
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1 Трол
11:13 27.10.2026
2 Дзак
11:18 27.10.2026