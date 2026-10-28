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Стилиян Петров с трогателни думи за завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“

Стилиян Петров с трогателни думи за завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“

28 Октомври, 2026 08:28 396 1

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Бившият халф направи ретроспекция на кариерата си, чийто възход тръгва именно от стадиона в Борисовата градина

Стилиян Петров с трогателни думи за завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият български национал Стилиян Петров публикува трогателен пост по повод завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“. Бившият халф направи ретроспекция на кариерата си, чийто възход тръгва именно от стадиона в Борисовата градина.

Тази събота „червените“ се завръщат на „Армията“ в дербито срещу Славия.

Ето какво написа Петров в социалните мрежи:

31.10.2026

МИХАЙЛОВГРАД – СОФИЯ – ГЛАЗГОУ – БИРМИНГАМ – НОВАТА АРМИЯ

МИХАЙЛОВГРАД

Кални обувки. Топка с шевове. Мечта, по-голяма от целия град. Бях просто дете, което тичаше след топката, без да знае докъде ще го отведе пътят.

СОФИЯ

„Българска армия“. На 17 ми казаха: „Добре дошъл в новия си дом“. Тук се научих какво означава да носиш отговорност, да се бориш докрай и никога да не свеждаш глава.

ГЛАЗГОУ

„Паркхед“. 60 000 гърла скандират името ти. Шампионски титли. Шампионска лига. Европейски финал, за които всяко дете мечтае. Моменти, които те изграждат и те правят по-силен.

БИРМИНГАМ

„Вила Парк“. Висшата лига. Капитанската лента в едно от най-трудните първенства в света. А после – тишина. Болнична стая. Битка, в която разбираш, че най-важните мачове невинаги се играят на терена. Понякога най-голямата победа е тази, която трябва да извоюваш извън него.

И СЕГА – 31.10.2026. НОВАТА АРМИЯ.

След три години без дом.

След разрушаването до основи през 2024 г.

След болката. След изпитанията.

Дойде времето на вярата, търпението и неуморния труд.

Ден след ден. Тухла по тухла. С вяра, която не угасна и любов, която не се пречупи.

ЦСКА СЕ ЗАВРЪЩА У ДОМА!

Там, където принадлежи.

Ще се видим скоро


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  • 1 Гонзю

    1 0 Отговор
    И аз ходих в Рен и подкрепях отбора от трибуните

    08:45 28.10.2026

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