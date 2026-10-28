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ЦСКА излезе с официално съобщение за хаоса с билетите за първия мач на "Българска армия"

ЦСКА излезе с официално съобщение за хаоса с билетите за първия мач на "Българска армия"

28 Октомври, 2026 11:10 721 6

  • стадион българска армия-
  • футбол-
  • цска-
  • билети

Както е известно, новата система, чрез която ще се продават пропуски, блокира вчера, а от клуба информираха, че част от възникналите технически проблеми са свързани с опити за злоупотреба

ЦСКА излезе с официално съобщение за хаоса с билетите за първия мач на "Българска армия" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА излезе с официално съобщение във връзка с билетите за предстоящото домакинство на Славия, което ще бъде първо за отбора след завръщането му на стадион "Българска армия". Както е известно, новата система, чрез която ще се продават пропуски, блокира вчера, а от клуба информираха, че част от възникналите технически проблеми са свързани с опити за злоупотреба.

Ето какво написаха „червените“:

"Армейци,

Преди всичко искаме да ви благодарим за огромния интерес към двубоя, с който ще ознаменуваме завръщането в нашия исторически дом – "Българска армия". За пореден път доказвате изключителната си любов и отдаденост към ЦСКА, която е движещата сила за всичко, което правим.

Ще подчертаем отново, че ускорихме максимално сроковете за организиране на първия официален мач на "Армията" – поради огромното ни желание да ви посрещнем на нашия стадион възможно най-скоро. Направихме го с ясното съзнание, че има системи и функционалности, които все още не са активни или не работят по оптимален начин. Отново ви призоваваме за търпение и разбиране в името на общата ни кауза!

Във връзка с възникналите технически проблеми с продажбата на билети чрез портала tickets.cska.bg за двубоя със Славия на 31 октомври (19:30 ч.) за част от картодържателите на ЦСКА (за сезон 2025/2026 г.), информираме, че удължаваме и през днешния ден срока, през който ще могат да се възползват от тяхното предимство. След това ще активираме и свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА.

Сигнализираме, че част от причините за възникналите технически проблеми са свързани и с опитите за злоупотреба. В тази връзка информираме, че установените извършители ще бъдат санкционирани", написаха от Борисовата градина.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хакер

    2 4 Отговор
    По непотвърдена информация, повечето заявки са идвали от Ловеч и околността

    Коментиран от #6

    11:25 28.10.2026

  • 2 Левски 1914

    1 5 Отговор
    Вашата голяма любов я няма вече 10 години.

    Коментиран от #5

    11:35 28.10.2026

  • 3 Локо Пловдив

    2 0 Отговор
    На мача им с ОФИ бяха 19 хиляди, на Монако 22 хиляди, но там имаше и хора отишли да гледат Монако, а не ЦСКА. Стадион от 18500 би трябвало да им стига . Трябваше да е 22 хиляди, с още един ред седалки. В новия стадион ще има повече публика на стадиона, защото много хора не им се ходи в сегашната мизерия на националния, а и охраната е измислена по-добре и ще е по-безопасно. Много хора не ходят и заради агресията на ултрасите.

    11:37 28.10.2026

  • 4 Телюгите

    3 0 Отговор
    Газ пикаят :)

    11:44 28.10.2026

  • 5 Зимай аповете

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    че от 10 годиниХич не е добре работата

    11:50 28.10.2026

  • 6 Новини от стадион КАБРИО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хакер":

    Завистта е неличима

    11:53 28.10.2026

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