Новини
Спорт »
Световен футбол »
Флик обмисля изненадващ ход: млад халф на Барселона може да запълни дупките в защитата

Флик обмисля изненадващ ход: млад халф на Барселона може да запълни дупките в защитата

28 Октомври, 2026 11:20 457 1

  • ханзи флик-
  • барселона-
  • футбол

20-годишният Брайън Фариняс е вариант за позицията на десен бек заради поредицата от контузии

Флик обмисля изненадващ ход: млад халф на Барселона може да запълни дупките в защитата - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ханзи Флик обмисля да използва Брайън Фариняс като аварийно решение в защитата на Барселона. Според “Mundo Deportivo”, германският треньор може да премести 20-годишния полузащитник на позицията десен бек в опит да се справи с кадровите проблеми преди паузата за националните отбори през ноември.

Поредният удар за каталунците дойде при загубата с 1:2 от Реал Мадрид през уикенда. В двубоя Шави Еспарт получи сериозна контузия на глезена и се очаква да отсъства около два месеца. Така той се присъедини към списъка с контузени, в който вече са Андреас Кристенсен, Ерик Гарсия и Жул Кунде.

При толкова ограничени възможности Флик търси решение и сред футболистите, които рядко получават шанс в първия състав. Фариняс вече е бил изпробван като десен защитник по време на предсезонната подготовка, а тази гъвкавост може да се окаже решаваща в следващите седмици. Идеята е той да осигури допълнителна опция по фланга, без клубът да се налага да рискува с прибързано връщане на някой от контузените.

Засега става дума за възможност, която Флик обмисля, а не за окончателно решение. Барселона ще трябва да премине през натоварен период с наличните футболисти, докато медицинският щаб работи по възстановяването на отсъстващите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове