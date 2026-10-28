Флик обмисля изненадващ ход: млад халф на Барселона може да запълни дупките в защитата

Ханзи Флик обмисля да използва Брайън Фариняс като аварийно решение в защитата на Барселона. Според “Mundo Deportivo”, германският треньор може да премести 20-годишния полузащитник на позицията десен бек в опит да се справи с кадровите проблеми преди паузата за националните отбори през ноември.

Поредният удар за каталунците дойде при загубата с 1:2 от Реал Мадрид през уикенда. В двубоя Шави Еспарт получи сериозна контузия на глезена и се очаква да отсъства около два месеца. Така той се присъедини към списъка с контузени, в който вече са Андреас Кристенсен, Ерик Гарсия и Жул Кунде.

При толкова ограничени възможности Флик търси решение и сред футболистите, които рядко получават шанс в първия състав. Фариняс вече е бил изпробван като десен защитник по време на предсезонната подготовка, а тази гъвкавост може да се окаже решаваща в следващите седмици. Идеята е той да осигури допълнителна опция по фланга, без клубът да се налага да рискува с прибързано връщане на някой от контузените.

Засега става дума за възможност, която Флик обмисля, а не за окончателно решение. Барселона ще трябва да премине през натоварен период с наличните футболисти, докато медицинският щаб работи по възстановяването на отсъстващите.