Бохум шокира Майнц в Купата на Германия, Лайпциг оцеля с 10 души

Втородивизионният Бохум поднесе изненада, елиминирайки елитния Майнц във втория кръг на турнира за Купата на Германия по футбол.

Датският нападател Кристиан Расмусен се разписа веднага след почивката, а Филип Хофман оформи победата с 2:0 в 75-ата минута.

Майнц отпада преди осминафиналите в турнира за четвърти пореден път.

Сезонът на РБ Лайпциг, изпълнен с възходи и падения, претърпя нов обрат – отборът спечели с 2:1 гостуването си на третодивизионния Рот-Вайс Есен, въпреки че остана с човек по-малко още през първото полувреме.

Лукас Бруме изведе Рот-Вайс Есен напред в 9-ата минута след неточно върната топка от Кастело Лукеба и подхлъзване на вратаря на Лайпциг Йорян Ниланд.

Ситуацията за тима от Бундеслигата и за намиращия се под напрежение треньор Мартин Демикелис се влоши още повече, когато Николас Зайвалд бе изгонен точно преди почивката след втори жълт картон.

Лайпциг се раздели с наставника Оле Вернер след края на миналия сезон, въпреки че отборът завърши трети в Бундеслигата, а наследникът му Демикелис до момента показва колебливи резултати.

Влезлият като резерва Кристоф Баумгартнер, който пропусна голяма част от сезона поради контузия, отбеляза два гола през второто полувреме и класира Лайпциг за третия кръг.

Третодивизионният Зоненхоф Гросаспах успя да навакса пасив от 0:2 и да изравни резултата, но в крайна сметка елитният Аугсбург спечели с 4:2.

Айнтрахт Франкфурт победи с 3:1 друг елитен тим Хамбургер.

По-късно във вторник предстоят още четири двубоя, сред които е и сблъсъкът между Борусия (Дортмунд) и Вердер (Бремен). В сряда, в рамките на втория кръг, носителят на трофея Байерн Мюнхен приема втородивизионния Магдебург.