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Бохум шокира Майнц в Купата на Германия, Лайпциг оцеля с 10 души

Бохум шокира Майнц в Купата на Германия, Лайпциг оцеля с 10 души

28 Октомври, 2026 09:36 407 0

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Майнц отпада преди осминафиналите в турнира за четвърти пореден път

Бохум шокира Майнц в Купата на Германия, Лайпциг оцеля с 10 души - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Втородивизионният Бохум поднесе изненада, елиминирайки елитния Майнц във втория кръг на турнира за Купата на Германия по футбол.

Датският нападател Кристиан Расмусен се разписа веднага след почивката, а Филип Хофман оформи победата с 2:0 в 75-ата минута.

Майнц отпада преди осминафиналите в турнира за четвърти пореден път.

Сезонът на РБ Лайпциг, изпълнен с възходи и падения, претърпя нов обрат – отборът спечели с 2:1 гостуването си на третодивизионния Рот-Вайс Есен, въпреки че остана с човек по-малко още през първото полувреме.

Лукас Бруме изведе Рот-Вайс Есен напред в 9-ата минута след неточно върната топка от Кастело Лукеба и подхлъзване на вратаря на Лайпциг Йорян Ниланд.

Ситуацията за тима от Бундеслигата и за намиращия се под напрежение треньор Мартин Демикелис се влоши още повече, когато Николас Зайвалд бе изгонен точно преди почивката след втори жълт картон.

Лайпциг се раздели с наставника Оле Вернер след края на миналия сезон, въпреки че отборът завърши трети в Бундеслигата, а наследникът му Демикелис до момента показва колебливи резултати.

Влезлият като резерва Кристоф Баумгартнер, който пропусна голяма част от сезона поради контузия, отбеляза два гола през второто полувреме и класира Лайпциг за третия кръг.

Третодивизионният Зоненхоф Гросаспах успя да навакса пасив от 0:2 и да изравни резултата, но в крайна сметка елитният Аугсбург спечели с 4:2.

Айнтрахт Франкфурт победи с 3:1 друг елитен тим Хамбургер.

По-късно във вторник предстоят още четири двубоя, сред които е и сблъсъкът между Борусия (Дортмунд) и Вердер (Бремен). В сряда, в рамките на втория кръг, носителят на трофея Байерн Мюнхен приема втородивизионния Магдебург.


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