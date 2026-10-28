Невиждано от 9 г. постижение за ЦСКА и "армейците" са на върха

Първото място на ЦСКА в класирането на efbet Лига има множество обяснения, но едно от тях е свързано с високата резултатност на отбора.
В първите си 12 мача от шампионата „армейците“ са вкарали 29 гола. Това е най-доброто постижение на тима за подобен период от сезон 2017/18 насам.
Преди 9 години „червените“ нанизаха 30 попадения в първите си 12 срещи от шампионата. През последните два шампионата ЦСКА имаше едва по 10 реализирани гола за същия период в началото на сезона.
Преди година Левски, който накрая ликува с шампионската титла, беше вкарал 22 гола след 9 победи, 2 равенства и 1 загуба. В първите си 12 мача през миналия сезон „сините“ бяха допуснали 7 попадения.
В момента, ЦСКА няма поражение от началото (9 успеха и 3 равенства) са получили 9 гола във вратата си.ЦСКА фен артикули
Въпреки че Жоел Цварц е най-резултатният играч на „армейците“, най-ефективният играч в отбора е Леандро Годой. Кошмара има 4 попадения за 374 минути от началото на сезона, което прави средно по 93,5 минути за попадение. Цварц се е разписал 8 пъти в рамките 767 минути или средно по веднъж на 95,9 минути.
Първото попадение на „червените“ за успеха с 2:0 над Лудогорец в понеделник се оказва историческо за тима от „Армията“. Анжело Мартино се разписа след асистенция на Годой. Това е първият гол на ЦСКА за 78 години от основаването на клуба, който е вкаран и изработен от аржентинци.
По този начин родината на Марадона и Меси стана осмата чуждестранна държава с подобно постижение за „армейците“. С много такива голове в историята на ЦСКА е Бразилия – 9. Португалия, Румъния и Норвегия имат по 4. Колумбия е с два такива попадения, а Аржентина се нареди до Нидерландия и Сърбия – по 1.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кйхгж
09:57 28.10.2026
2 Левски 1914
Коментиран от #3, #4, #6, #7
10:02 28.10.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Левски 1914":Грешка мижи да те лажем.
10:03 28.10.2026
4 Зимай аповете
До коментар #2 от "Левски 1914":чеХич не е добре работата
10:11 28.10.2026
5 мдааааа
10:11 28.10.2026
6 Министъра на здравеопазването
До коментар #2 от "Левски 1914":Ние не лъжем.
Как да помогнем?
10:13 28.10.2026
7 Оджата от Кърджали
До коментар #2 от "Левски 1914":Пак заповядайте !!!
10:23 28.10.2026
8 Жорко
Коментиран от #10
10:24 28.10.2026
9 Левски 1914
10:26 28.10.2026
10 ПавелКовачев
До коментар #8 от "Жорко":Грешка ! не са два мача а само един по-малко
10:29 28.10.2026