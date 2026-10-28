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Невиждано от 9 г. постижение за ЦСКА и "армейците" са на върха

Невиждано от 9 г. постижение за ЦСКА и "армейците" са на върха

28 Октомври, 2026 09:53 595 10

  • цска-
  • футбол

Преди 9 години „червените“ нанизаха 30 попадения в първите си 12 срещи от шампионата

Невиждано от 9 г. постижение за ЦСКА и "армейците" са на върха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първото място на ЦСКА в класирането на efbet Лига има множество обяснения, но едно от тях е свързано с високата резултатност на отбора.

В първите си 12 мача от шампионата „армейците“ са вкарали 29 гола. Това е най-доброто постижение на тима за подобен период от сезон 2017/18 насам.

Преди 9 години „червените“ нанизаха 30 попадения в първите си 12 срещи от шампионата. През последните два шампионата ЦСКА имаше едва по 10 реализирани гола за същия период в началото на сезона.

Преди година Левски, който накрая ликува с шампионската титла, беше вкарал 22 гола след 9 победи, 2 равенства и 1 загуба. В първите си 12 мача през миналия сезон „сините“ бяха допуснали 7 попадения.

В момента, ЦСКА няма поражение от началото (9 успеха и 3 равенства) са получили 9 гола във вратата си.ЦСКА фен артикули

Въпреки че Жоел Цварц е най-резултатният играч на „армейците“, най-ефективният играч в отбора е Леандро Годой. Кошмара има 4 попадения за 374 минути от началото на сезона, което прави средно по 93,5 минути за попадение. Цварц се е разписал 8 пъти в рамките 767 минути или средно по веднъж на 95,9 минути.

Първото попадение на „червените“ за успеха с 2:0 над Лудогорец в понеделник се оказва историческо за тима от „Армията“. Анжело Мартино се разписа след асистенция на Годой. Това е първият гол на ЦСКА за 78 години от основаването на клуба, който е вкаран и изработен от аржентинци.

По този начин родината на Марадона и Меси стана осмата чуждестранна държава с подобно постижение за „армейците“. С много такива голове в историята на ЦСКА е Бразилия – 9. Португалия, Румъния и Норвегия имат по 4. Колумбия е с два такива попадения, а Аржентина се нареди до Нидерландия и Сърбия – по 1.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кйхгж

    4 1 Отговор
    Безмислена статия

    09:57 28.10.2026

  • 2 Левски 1914

    2 8 Отговор
    От 2016г на армията е Литекс, който играе с лиценза на Етрополе, с маркетингова цел, другото е министър да те лажем.

    Коментиран от #3, #4, #6, #7

    10:02 28.10.2026

  • 3 Левски 1914

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Грешка мижи да те лажем.

    10:03 28.10.2026

  • 4 Зимай аповете

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    чеХич не е добре работата

    10:11 28.10.2026

  • 5 мдааааа

    4 1 Отговор
    Пощенец , да бъдем смирени . Бижуто е Бижу ...

    10:11 28.10.2026

  • 6 Министъра на здравеопазването

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Ние не лъжем.
    Как да помогнем?

    10:13 28.10.2026

  • 7 Оджата от Кърджали

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Пак заповядайте !!!

    10:23 28.10.2026

  • 8 Жорко

    2 1 Отговор
    Това добре,но не омаловажавайте Левски ,който е също добре и е с два мача по-малко!

    Коментиран от #10

    10:24 28.10.2026

  • 9 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Радвайте се,радвайте се на Литекс това ви остава.

    10:26 28.10.2026

  • 10 ПавелКовачев

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жорко":

    Грешка ! не са два мача а само един по-малко

    10:29 28.10.2026

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