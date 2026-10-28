Невиждано от 9 г. постижение за ЦСКА и "армейците" са на върха

Първото място на ЦСКА в класирането на efbet Лига има множество обяснения, но едно от тях е свързано с високата резултатност на отбора.

В първите си 12 мача от шампионата „армейците“ са вкарали 29 гола. Това е най-доброто постижение на тима за подобен период от сезон 2017/18 насам.

Преди 9 години „червените“ нанизаха 30 попадения в първите си 12 срещи от шампионата. През последните два шампионата ЦСКА имаше едва по 10 реализирани гола за същия период в началото на сезона.

Преди година Левски, който накрая ликува с шампионската титла, беше вкарал 22 гола след 9 победи, 2 равенства и 1 загуба. В първите си 12 мача през миналия сезон „сините“ бяха допуснали 7 попадения.

В момента, ЦСКА няма поражение от началото (9 успеха и 3 равенства) са получили 9 гола във вратата си.ЦСКА фен артикули

Въпреки че Жоел Цварц е най-резултатният играч на „армейците“, най-ефективният играч в отбора е Леандро Годой. Кошмара има 4 попадения за 374 минути от началото на сезона, което прави средно по 93,5 минути за попадение. Цварц се е разписал 8 пъти в рамките 767 минути или средно по веднъж на 95,9 минути.

Първото попадение на „червените“ за успеха с 2:0 над Лудогорец в понеделник се оказва историческо за тима от „Армията“. Анжело Мартино се разписа след асистенция на Годой. Това е първият гол на ЦСКА за 78 години от основаването на клуба, който е вкаран и изработен от аржентинци.

По този начин родината на Марадона и Меси стана осмата чуждестранна държава с подобно постижение за „армейците“. С много такива голове в историята на ЦСКА е Бразилия – 9. Португалия, Румъния и Норвегия имат по 4. Колумбия е с два такива попадения, а Аржентина се нареди до Нидерландия и Сърбия – по 1.