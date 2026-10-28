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Ламин Ямал проговори след разочарованието със „Златната топка“

Ламин Ямал проговори след разочарованието със „Златната топка“

28 Октомври, 2026 10:44 1 052 14

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • барселона-
  • златната топка

Звездата на Барселона завърши на трето място в класацията след Хари Кейн и Килиан Мбапе, но заяви, че остава уверен в пътя си към голямото индивидуално отличие

Ламин Ямал проговори след разочарованието със „Златната топка“ - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ламин Ямал реагира в социалните мрежи, след като остана извън първите две места в класацията за „Златната топка“. 19-годишният нападател на Барселона беше сред основните претенденти за наградата след силния си сезон, но в крайна сметка завърши трети. Отличието спечели Хари Кейн, а Килиан Мбапе се нареди пред испанския национал.

Камерите уловиха разочарованието на Ямал по време на церемонията в лондонския „Паладиум“. Ден по-късно футболистът публикува послание, в което даде да се разбере, че приема резултата и гледа напред, без да се отказва от амбицията си да спечели най-престижната индивидуална награда във футбола.

„Моето време ще дойде. Хубавите неща изискват време и вярвам в пътя, който градя. Няма нужда да бързам. Изпълнен съм с надежда и увереност, че един ден ще дойде и моят момент“, написа Ямал.

Младият нападател поздрави победителите и подчерта, че сега вниманието му отново е насочено към клубния футбол. „Поздравления за победителите. Сега фокусът ми се връща към това, което наистина има значение: да помогна на Барселона отново да печели“, добави той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Предполагам

    6 2 Отговор
    Че тази печка не може да каже едно изречение граматически правилно 🤮

    Коментиран от #5, #7

    10:51 28.10.2026

  • 3 урко

    4 2 Отговор
    тоя още със шини на зъбите ходи иска златна топка да печели ?! Айде по-скромно де. Сигурно и не може да пише, това съчинение ако не е от ЧатДжипити пък на!

    10:57 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не предполагай

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Предполагам":

    Бъди сигурен

    11:09 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 със сигурност

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Предполагам":

    Ама твоето също не е граматически правилно...

    11:16 28.10.2026

  • 8 1234

    0 0 Отговор
    Медиен балон.

    11:17 28.10.2026

  • 9 ПалавНИК

    1 0 Отговор
    Един от редките случаи в които победителят заслужено вдигна трофея.
    А този да си погледне показателите и да не лае толкова.

    11:17 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 има разочарование

    2 1 Отговор
    То се състои в това, че един играч оценен на половин милиард на 17 годишна възраст не представлява нищо интересно на 20 годишна възраст.
    И по-зле ще става.
    Няма по-куцо парче от най-скъпите спортисти в света.

    11:20 28.10.2026

  • 12 Абе кюмюра

    1 1 Отговор
    Доста си поплака ама какво от това? Нищо.

    11:25 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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