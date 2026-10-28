Ламин Ямал проговори след разочарованието със „Златната топка“

Ламин Ямал реагира в социалните мрежи, след като остана извън първите две места в класацията за „Златната топка“. 19-годишният нападател на Барселона беше сред основните претенденти за наградата след силния си сезон, но в крайна сметка завърши трети. Отличието спечели Хари Кейн, а Килиан Мбапе се нареди пред испанския национал.

Камерите уловиха разочарованието на Ямал по време на церемонията в лондонския „Паладиум“. Ден по-късно футболистът публикува послание, в което даде да се разбере, че приема резултата и гледа напред, без да се отказва от амбицията си да спечели най-престижната индивидуална награда във футбола.

„Моето време ще дойде. Хубавите неща изискват време и вярвам в пътя, който градя. Няма нужда да бързам. Изпълнен съм с надежда и увереност, че един ден ще дойде и моят момент“, написа Ямал.

Младият нападател поздрави победителите и подчерта, че сега вниманието му отново е насочено към клубния футбол. „Поздравления за победителите. Сега фокусът ми се връща към това, което наистина има значение: да помогна на Барселона отново да печели“, добави той.