Ламин Ямал проговори след разочарованието със „Златната топка“

Ламин Ямал реагира в социалните мрежи, след като остана извън първите две места в класацията за „Златната топка“. 19-годишният нападател на Барселона беше сред основните претенденти за наградата след силния си сезон, но в крайна сметка завърши трети. Отличието спечели Хари Кейн, а Килиан Мбапе се нареди пред испанския национал.
Камерите уловиха разочарованието на Ямал по време на церемонията в лондонския „Паладиум“. Ден по-късно футболистът публикува послание, в което даде да се разбере, че приема резултата и гледа напред, без да се отказва от амбицията си да спечели най-престижната индивидуална награда във футбола.
„Моето време ще дойде. Хубавите неща изискват време и вярвам в пътя, който градя. Няма нужда да бързам. Изпълнен съм с надежда и увереност, че един ден ще дойде и моят момент“, написа Ямал.
Младият нападател поздрави победителите и подчерта, че сега вниманието му отново е насочено към клубния футбол. „Поздравления за победителите. Сега фокусът ми се връща към това, което наистина има значение: да помогна на Барселона отново да печели“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Предполагам
Коментиран от #5, #7
10:51 28.10.2026
3 урко
10:57 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не предполагай
До коментар #2 от "Предполагам":Бъди сигурен
11:09 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 със сигурност
До коментар #2 от "Предполагам":Ама твоето също не е граматически правилно...
11:16 28.10.2026
8 1234
11:17 28.10.2026
9 ПалавНИК
А този да си погледне показателите и да не лае толкова.
11:17 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 има разочарование
И по-зле ще става.
Няма по-куцо парче от най-скъпите спортисти в света.
11:20 28.10.2026
12 Абе кюмюра
11:25 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.