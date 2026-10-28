Интер си набеляза Мусолини, трансферът зависи от бъдещето на Луис Енрике

Интер следи развитието на Романо Мусолини от Лацио и обмисля възможността да привлече защитника, съобщава “Tuttomercatoweb”. 23-годишният футболист е направил впечатление с представянето си през настоящата кампания и вече попада в плановете на миланския клуб за евентуални промени в състава.

Мусолини се утвърди като титуляр по десния фланг на отбраната на Лацио и е сред играчите, които привличат внимание с изявите си. Интер проучва ситуацията около него, но евентуалните преговори няма да бъдат лесни. Президентът на римляните Клаудио Лотито не желае да отслабва отбора си в средата на сезона и би разгледал предложение само при изключително висока цена.

Възможността за трансфер е свързана и с бъдещето на Луис Енрике в Интер. Бразилецът има интерес от клубове извън Италия и евентуалното му напускане би освободило място за нов футболист по десния фланг. При подобно развитие Мусолини може да се превърне в една от основните цели на „нерадзурите“.

Засега обаче няма индикации, че Луис Енрике ще напусне в близко бъдеще, а Интер не е отправил официална оферта за защитника на Лацио. Интересът остава на етап наблюдение, като решаващи ще бъдат както трансферните планове на шампионите, така и позицията на Лотито.